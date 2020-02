Khởi tố vụ án cháu giết bác ruột ở Bắc Ninh

Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận thông tin trên vào chiều 24/2. Theo cơ quan công an, bị can Lê Thành Hưng sinh năm 1991, trú ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành. Hưng bị bắt vào khoảng 10h ngày 22/2 khi đang chịu tang nạn nhân - bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1965 (bác ruột của Hưng).

Khoảng 16h45 ngày 21/2, khi đi làm về nhà, chồng của bà Nhung phát hiện vợ chết ở tầng 2, mặt có nhiều vết thương. Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead và một số tài sản bị mất, camera bị vô hiệu hóa và dữ liệu bị xóa.

Lê Thành Hưng tại cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP. Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an điều tra, nhanh chóng xác định nghi phạm và bắt giữ Lê Thành Hưng trong ngày 22/2, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Làm việc với công an, Hưng khai đang làm kiến trúc sư và ở trọ tại Hà Nội. Do nợ nần, Hưng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nhà bác ruột. Khoảng 2 tuần trước khi gây án, lợi dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép bộ chìa khóa nhà bà để chờ thời cơ đột nhập.

Khoảng 14h ngày 21/2, Hưng bịt kín mặt, đeo găng tay, mở cửa phòng ngủ của bác ruột để trộm cắp. Do bà Nhung phát hiện và chống cự nên Hưng dùng kéo đâm bà đến chết.

Sau đó, Hưng xóa dấu vết, tạo hiện trường giả, lấy trộm túi xách chứa khoảng 900 nghìn đồng, 1 xe máy hiệu Honda Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, kẻ sát nhân bị bắt chỉ trong vòng 20 giờ sau đó.

Ngày 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tổ chức khen thưởng đột xuất các đơn vị có thành tích phá những vụ án nghiêm trọng trên địa bàn, trong đó có vụ án giết bác ruột kể trên.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.