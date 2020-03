Khởi tố vụ án băng nhóm buôn ma túy sát hại chiến sĩ công an

Ngày 24/3, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc Đại úy Sầm Quốc Nghĩa (công tác tại Công an huyện Quế Phong) hy sinh khi truy bắt băng nhóm buôn ma túy.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm nhóm nghi phạm gây án. Tuy nhiên do địa hình rừng núi hiểm trở, giáp biên giới Việt - Lào nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Như VTC News đưa tin, sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Lãnh đạo Công an huyện nhanh chóng cử tổ công tác gồm 8 chiến sĩ do Thượng úy Ngô Văn Phong làm tổ trưởng để tổ chức xác minh nguồn tin và lên phương án bắt giữ.

Khi tổ công tác tiếp cận được địa bàn, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa thông thạo địa bàn cùng với ý chí quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng nên đã xung phong đi tuyến đầu để di chuyển vào gần hơn khu vực nghi vấn, nhằm tiếp cận, xác định đối tượng.

Trong quá trình đang tiếp cận thì bất ngờ từ phía sau có 2 kẻ từ trong rừng lao ra cầm dao đâm vào Thượng úy Nghĩa. Mặc dù bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi và ra hiệu cho đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng.

Nghe thấy tiếng gọi của Thượng úy Nghĩa, ngay lập tức mũi công tác còn lại đã nhanh chóng có mặt để phối hợp truy bắt. Nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Lễ truy điệu Đại úy Nghĩa sẽ được tổ chức vào 15h ngày 24/3. (Ảnh: Người đưa tin)

Mặc dù được đồng đội nhanh chóng đưa về trung tâm y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và bị mất quá nhiều máu trong quá trình truy đuổi, nên Thượng úy Nghĩa hy sinh vào trưa cùng ngày.

Trước tấm gương anh dũng, chiến đấu quên mình của Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa, ngày 23/3, được sự đồng ý của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho anh Sầm Quốc Nghĩa từ Thượng úy lên Đại úy.

Ngoài ra, Công an Nghệ An cũng đang làm hồ sơ đề nghị Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công; Chủ tịch nước truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhì cho Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Video: Tội phạm điên cuồng ném ma túy xuống biển khi bị cảnh sát truy đuổi