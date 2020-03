Khởi tố nhóm nghiện ma túy trộm vườn lan hơn 4,5 tỷ đồng

(VTC News) - H. đăng thông tin thất thiệt 3 người tại Nghệ An thiệt mạng vì dịch Covid-19 và người này vừa bị cơ quan điều tra triệu tập.

