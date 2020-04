Khởi tố nam thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang ở TP.HCM

Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Minh Mẫn)

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trương Gia Huy được xác định là người mặc áo beBike khống chế, dọa cưỡng hiếp chị L.T.H. (43 tuổi, ngụ quận 10) trong hẻm số 10, đường Lão Tử (phường 11, quận 5) rạng sáng 18/4.

Tại cơ quan công an, Huy khai bị mất việc do dịch COVID-19 nên mượn xe máy cùng tài khoản beBike của H.H.N. (trú TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) để chạy xe ôm kiếm tiền.

Rạng sáng 18/4, Huy đứng chờ để kiếm khách tại nút giao Hồng Bàng - Ngô Quyền, quận 5 thì thấy chị H. đi bộ một mình.

Do thấy chị H. ít nói, có biểu hiện không bình thường, khờ khạo nên Huy nảy sinh ý định hiếp dâm.

Huy chạy xe máy BKS: 48H1-01870 bám theo chị H.. Khi đến đường Lão Tử, phường 11, quận 5, Huy đứng chờ chị H. ở đầu con hẻm và ép chị H. quan hệ tình dục.

Không đạt được mục đích, Huy lấy một vật nhọn từ xe máy nghi là dao đe dọa cưỡng hiếp nhưng cũng không thành, sau đó Huy lên xe máy bỏ đi.

Khoảng 20h ngày 18/4, Huy gọi điện cho Công an phường 11, quận 5 để đầu thú. Tại cơ quan công an, Huy khai do vã trong người, không có tiền bạc, ảnh hưởng bởi phim ảnh đồi trụy nên đã gây ra vụ việc.

Video: Tài xế Be hiếp dâm cô gái vô gia cư