Khởi tố kẻ tấn công tổ công tác chống dịch Covid-19 ở Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, Đông Hải, Tiên Yên) về tội Chống người thi hành công vụ khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 4/4, Nguyễn Văn Năm (SN 1992, trú tại xã Đông Hải) lái xe mô tô biển số 14B7-605.XX chở theo Đào Xuân Anh không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi hướng từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh (xã Đông Ngũ, Tiên Yên).

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (chốt số 7) thuộc thôn Đông Ngũ Kinh, tổ công tác yêu cầu Năm và Anh kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đồng thời nhắc nhở cả hai chấp hành việc đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang.

Tại đây, Đào Xuân Anh không những không chấp hành các quy định, yêu cầu của tổ công tác mà còn có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới, đe dọa và dùng mũ cối tấn công 2 cán bộ của tổ công tác khiến 2 cán bộ này bị thương vùng vai và cánh tay.

Sau khi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, Đào Xuân Anh tiếp tục lăng mạ, chửi bới xúc phạm, đe dọa các thành viên trong tổ công tác. Khoảng 5 phút sau, Đào Xuân Anh và Nguyễn Văn Năm quay xe bỏ đi.

Đào Xuân Anh tại cơ quan công an.

Trước hành vi chống đối, tấn công lực lượng thực thi công vụ, không chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid 19 mà địa phương đang triển khai thực hiện, Công an huyện Tiên Yên ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Xuân Anh để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Đào Xuân Anh có tiền án về tội cướp tài sản, vừa chấp hành xong hình phạt và về địa phương năm 2017.

Làm việc tại cơ quan công an, Đào Xuân Anh bày tỏ sự ăn năn, hối hận, do thiếu hiểu biết, sốc nổi nên có những hành động vi phạm pháp luật như trên.

Công an huyện Tiên Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Anh.

Đồng thời, Công an huyện Tiên Yên đề xuất họp liên ngành Công an - Tòa án - Viện kiểm sát huyện xác định nghị quyết liên ngành án trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án để làm bài học giáo dục, tuyên truyền chung trong xã hội.

