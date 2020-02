Khởi tố kẻ nhốt 4 chàng trai Tây Nguyên vào nhà nghỉ đòi tiền chuộc

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đào Văn Hậu (32 tuổi), Trần Văn Thịnh (31 tuổi), cùng ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Hậu và Thịnh tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Vũ).

Theo điều tra, ngày 24/7/2019, 4 thanh niên người huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk gồm Y Dêl (17 tuổi) , Y Yoel (18, Y Miên), Y Vương (18 tuổi) đến nhà Châu Tuấn Kiệt (17 tuổi) tại ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang chơi. Thịnh và Hậu đến gạ 4 người này đi làm ngư phủ cho chủ ghe biển nhưng bị từ chối. Bực tức, Hậu và Thịnh bắt nhốt 4 thanh niên vào nhà nghỉ, yêu cầu người nhà của họ đưa tiền chuộc là 80 triệu đồng. Nhận được tiền, 2 kẻ bắt cóc mới thả người.

Sau khi về tới quê nhà, gia đình 4 nạn nhân làm đơn tố cáo. Qua nhiều tháng điều tra củng cố chứng cứ của Công an huyện An Biên, Hậu và Thịnh thừa nhận hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

