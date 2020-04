Khởi tố kẻ đánh bảo vệ khi bị nhắc đeo khẩu trang phòng COVID-19

Ngày 11/4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Công an quận 7 đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h ngày 30/3, Huân chạy bộ tại khu đô thị Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7 nhưng không đeo khẩu trang theo quy định.

Phát hiện sự việc, ông Hồ Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ mục tiêu đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang vào để đảm bảo an toàn cho mình và người dân xung quanh. Huân không những không nghe mà còn dùng tay đánh vào mặt ông Gia, gây thương tích 24%.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ và Công an quận 7 vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, ông Gia đã thực hiện đúng chức trách của người thực thi công vụ theo phân công của Ban điều hành khu phố, UBND phường Phú Mỹ và đơn vị chủ quản là Công ty Yuki 24h về việc nhắc nhở người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết, đeo khẩu trang, không tụ tập quá 2 người, đảm bảo yêu cầu giãn cách tối thiểu 2m theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng, nhưng Huân không chấp hành, chống đối và hành hung người thực thi công vụ.

Theo Công an TP.HCM, việc tống đạt các quyết định trên với Huân dựa theo tinh thần của Công văn 45 ngày 30/3 của TAND tối cao về hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến dịch COVID-19.