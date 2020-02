Khởi tố kẻ đánh 2 kiểm lâm bị thương

Ngày 19/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Mang Yang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Từ Phương (sinh năm 1989, trú tại làng Git, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 14h ngày 5/2, tổ công tác của UBND xã Kong Chiêng và lực lượng Kiểm lâm huyện Mang Yang đang tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng thì phát hiện ông T. (trú ở làng Git) cùng một người chưa rõ lai lịch đang bốc gỗ lên ô tô loại 12 chỗ ngồi.

Nhiều vụ phá rừng và đánh kiểm lâm liên tục xảy ra. (Ảnh tư liệu)

Tổ công tác yêu cầu giữ nguyên hiện trường và lập biên bản thì ông T. gọi điện thoại cho Phương đến. Phương chửi bới và tấn công đội công tác, khiến 2 cán bộ kiểm lâm bị thương ở đầu.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.