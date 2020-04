Khởi tố Đường Dương vụ đánh người vỡ mặt từ năm 2014, mẹ nạn nhân lên tiếng

Ngay sau khi Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi đánh 2 mẹ con bà Đinh Thị Lý (56 tuổi) tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), trả lời PV VTC News, bà Lý vui mừng nói "sau hơn 5 năm lặn lội đi tìm công lý, công sức của tôi cũng được đền đáp xứng đáp".

Bà Lý cho biết, bà và con trai Mai Thế Duy (32 tuổi) bị Đường Dương và đàn em đánh tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18/11/2014 khiến con trai bà bị vỡ xương hàm, thương tật 15%.

Một ngày sau buổi ra phường, nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera.

Hơn tháng rưỡi sau, ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích.

Bà Đinh Thị Lý, nạn nhân cùng con trai bị Đường Dương đánh đập ngay tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Đúng 6 tháng sau đó, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra". Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký.

“Khi nhận quyết định tạm đình chỉ vụ án tôi vô cùng bất lực. Tôi phải đi gửi đơn thư tố cáo từ Trung ương tới địa phương, qua các cấp, các ngành để đòi lại công bằng cho hai mẹ con nhưng không hiệu quả gì.

Vừa qua, tôi có làm đơn tố cáo Trung tá Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình về việc vô trách nhiệm, làm 5 năm nay, Đường Dương càng lâm vào cảnh tội lỗi thêm”, bà Lý nói.

Phòng tiếp dân tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, nơi mẹ con bà Lý bị Đường Dương đánh đập.

Cũng hơn 5 năm qua, chưa lúc nào bà Lý quên được giây phút mẹ con bà bị Nguyễn Xuân Đường và đàn em đánh ngay tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm nhưng không cầu cứu được ai.

Bà cũng từng nói với lực lượng công an, hơn 5 năm ấy, nếu bà không tin tưởng vào pháp luật thì không bao giờ bà làm theo pháp luật.

“Tôi nghĩ sẽ có ngày hôm nay, công lý sẽ đến với những gì chính đáng. Khi nghe đại diện Công an TP Thái Bình báo tin khởi tố Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với vụ án của mẹ con tôi, tôi thấy mình càng bình tĩnh hơn.

Tôi tin, không thể không khởi tố Đường Dương được vì tất cả chứng cứ tôi đã cung cấp cho công an từ ngày 20/4, không thể có mặt trái được nữa. Tôi rất phấn khởi, cảm động và đặc biệt rất quý các cán bộ, chiến sĩ công an trong quá trình lập sơ đồ hiện trường, lấy lời khai bị hại rất công tâm, nhiệt tình, làm việc cả đêm ngày để nhanh chóng có quyết định khởi tố Đường Dương.

Qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, các cơ quan truyền thông báo chí vào cuộc quyết liệt, từ đó vụ án của tôi mới được phục hồi điều tra”, bà Lý chia sẻ.

Con trai bà Lý bị Đường Dương đánh đập tổn hại 15% sức khỏe.

Suốt thời gian qua, mặc dù đi tìm chân lý cho bản thân nhưng bà Lý cũng theo dõi những vụ án, những đơn thư khác tố cáo vợ chồng Đường Dương.

Người phụ nữ 56 tuổi mong mỏi, Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Bình sẽ điều tra, kết thúc nhanh chóng những vụ án khác để không còn sự ồn ào trong dư luận.

