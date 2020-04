Khởi tố Đường Dương đánh vỡ mặt hàng xóm tại trụ sở công an phường

Cụ thể, qua công tác điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, ngày 21/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quyết định trên đã được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn.

Con trai bà Đinh Thị Lý bị Đường Dương đánh tổn hại 15% sức khỏe ngay tại trụ sở Công an phường.

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân công an phường, Đường và đàn em đã bất ngờ xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung, khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Mới đây, sau khi 2 vợ chồng Đường Dương bị bắt, ngày 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình).

Trong vụ việc này, nạn nhân được xác định là hai mẹ con bà Đinh Thị Lý và Mai Thế Duy.

Liên quan đến vụ án này, sáng 21/4, trả lời PV VTC News, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại TP Thái Bình) cho biết, sáng 20/4, Công an TP Thái Bình mời bà lên trụ sở làm việc, lấy lời khai.

Chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình lập sơ đồ hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, nơi mẹ con bà Lý bị Đường Dương đánh đập sáng 18/11/2014.

Tại đây, lực lượng Công an TP Thái Bình cũng động viên, nhắc nhở bà tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tin tưởng cơ quan điều tra sẽ làm việc hết sức mình để không ai bị oan sai, có kết quả sớm nhất cho gia đình bà.

Khoảng 16h cùng ngày, Công an TP Thái Bình cùng bà Lý về trụ sở Công an phường Trần Lãm. Bà Lý vẽ lại sơ đồ vụ việc 2 mẹ con bà bị đánh. Tại đây, lực lượng công an cũng chất vấn tại chỗ những tình tiết xung quanh vụ việc.

Bà Lý cho biết, thời điểm đó, Đường cùng 5 đàn em khác có mặt tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm, cửa phòng tiếp dân đóng, bà không dám hô vì sợ bị đánh thêm.

Cửa phòng tiếp dân có thời điểm hé mở khoảng 30cm, một chiến sĩ công an đứng nhìn vào, sau đó cánh cửa khép trở lại. Khi cửa được mở toang, bà Lý chạy ra hô to cầu cứu.

“Quá trình làm việc lần này, lực lượng công an sàng lọc, lấy những tình tiết chủ chốt nhất phục vụ công tác điều tra. Tôi rất hài lòng với quá trình Công an TP Thái Bình lấy lời khai, điều tra bổ sung, tình tiết được khai thác kỹ. Trong thời gian tới, tôi sẽ có đơn tố cáo trực tiếp Trung tá Cao Giang Nam”, bà Lý nói.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đang phối hợp Viện KSND Thành phố tiếp tục điều tra vụ án.

