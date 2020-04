Khởi tố cháu nội 'cụ ông bị con cháu rạch nát đầu' ở Phú Yên

Liên quan đến vụ ông lão 74 tuổi bị con, cháu rạch nát đầu vì tranh giành đất đai, ngày 29/4, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đoàn Công Minh (24 tuổi, xã An Mỹ, huyện Tuy An) để điều tra hành vi giết người.

Đoàn Công Minh là cháu nội của cụ Đoàn Tám (74 tuổi) có hành vi dùng dao chém vào vùng đầu khiến cụ Tám bị chấn thương.

Ông Tám được người thân chăm sóc tại bệnh viện.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h30 ngày 20/4, cụ Tám bàn với con trai ông là Đ.C.T. để chuẩn bị bán lô đất lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, con trai cụ Tám không đồng ý và có hành vi hỗn hào.

Trong lúc xảy ra sự việc, ông Tám có cầm cây dọa đánh T. thì T. cùng cháu Minh. (con của T.) dùng cây đánh trả, khiến ông Tám ngã xuống đấy. Chưa dừng lại, ông Tám tiếp tục bị con trai và cháu nội dùng vật nhọn rạch nát đầu.

"Lúc tôi ngất xỉu và đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi có 5 người con, 2 trai, 3 gái và có hơn 1.400m2 đất có thể phân được 11 lô đất ở. Thời gian gần đây, tôi bị bệnh nên muốn bàn bạc với các con để chia, rồi phần riêng của tôi muốn bán để lấy tiền điều trị bệnh thì xảy ra sự việc này", ông Tám chia sẻ.

Đại diện Bệnh viện Phú Yên cho biết, ông Tám nhập viện cấp cứu chiều 20/4, trong tình trạng chảy nhiều máu vùng da mặt, đầu. Qua thăm khám, phần mặt và đầu của bệnh nhân có 17 vết thương, chiều dài từ 0,2cm đến 0,8cm và 1 vết thương cẳng tay trái.

Video: Con cầm hung khí đánh cha