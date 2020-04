Khởi tố 2 mẹ con giết chồng, cha tại Lâm Đồng

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con trai là Phạm Phi Trường (19 tuổi) ở thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh về tội Giết người.

Hiện trường vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Nga và con trai là Phạm Phi Trường bị khởi tố vì hành vi dùng súng tự chế bắn chết ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi), là chồng, cha của họ.

Sáng 4/4, ông Phạm Văn Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, vết thương nghi do đạn bắn từ vai trái lên cổ, xuyên thấu phổi. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Dũng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra. Sau đó, 2 nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Dũng là vợ và con trai nạn nhân bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, 2 mẹ con bà Nga thừa nhận thực hiện kế hoạch mua súng, bắn chết ông Dũng. Theo điều tra bước đầu và quá trình lấy lời khai, trong thời gian chung sống, ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập mẹ con bà Nga. Trước Tết Nguyên đán 2020, ông Dũng đuổi Trường ra khỏi nhà, sau đó ông đi làm thợ hồ ở tỉnh Tây Ninh.

Khẩu súng tự chế của đối tượng Phạm Phi Trường.

Tháng 3/2020, ông Dũng gọi điện thông báo cho vợ con biết ông chuẩn bị về nhà làm giỗ bố, yêu cầu chuẩn bị tiền. Do lo sợ, bà Nga gọi điện cho con trai, nói rằng sẽ giết ông Dũng nếu lần này còn bị ông mắng chửi, đánh đập.

Đến cuối tháng 3, ông Dũng về nhà và tiếp tục chửi bới, dọa đánh bà Nga sau những lúc uống rượu. Thời điểm này, Trường có tìm mua khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn rồi đưa mẹ cất giữ.

Tối 3/4, bà Nga gọi điện cho Trường về nhà để thực hiện hành vi sát hại ông Dũng. Do lúc này ông Dũng thức giấc nên bà Nga bảo Trường vào phòng khách nằm nghỉ. Rạng sáng 4/4, Trường mang súng vào phòng ngủ của bố nhưng không dám bắn nên để súng lại dưới giường rồi ra ngoài.

Tiếp đó, bà Nga nổ súng bắn ông Dũng rồi gọi vợ chồng người chị gái ở gần đó đến đưa ông Dũng đi cấp cứu.

Xét hành vi của các nghi can, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định khởi tố Nguyễn Thị Nga tội Giết người, Phạm Phi Trường là đồng phạm. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định khẩu súng tang vật của vụ án.