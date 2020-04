Khám xét nơi làm việc của 3 lãnh đạo tổng công ty thuộc Tỉnh ủy Bình Dương

Từ 17h30, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ khám xét nơi làm việc của các bị can Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trần Nguyên Vũ - Tổng Giám đốc, Huỳnh Thanh Hải - nguyên Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp trên tại đường 3 Tháng 2 (khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP Thuận An).

Việc khám xét trụ sở Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - doanh nghiệp có 60% vốn của Tỉnh ủy Bình Dương - được thực hiện trong nhiều giờ.

Xe công vụ của Công an tỉnh Bình Dương đỗ trong khuôn viên trụ sở Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương.

Trưa cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 3 bị can kể trên. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định họ có vi phạm khi chuyển nhượng đất và vốn góp liên quan đến 43ha "đất vàng" tại thành phố mới Bình Dương.

Khu đất này từng do Tổng Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương quản lý, nay thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân là Công ty địa ốc Kim Oanh.

Video: Khám xét trụ sở Công ty Bất động sản Nam Thị