Kẻ ngáo đá cầm dao tấn công xe trên cao tốc rồi nhảy lên nóc ô tô cố thủ

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa khống chế thành công một kẻ ngáo đá cầm dao tấn công các phương tiện chạy trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 18/5, trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng (đoạn qua xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) xuất hiện một nam thanh niên mặc áo đen trong trạng thái hung hãn, tâm lý bất thường, cầm dao đe dọa, tấn công các phương tiện đi qua đây.

Khi thấy lực lượng công an, Nguyễn Ích Huỳnh trèo lên nóc một chiếc xe tải cố thủ.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Quảng Yên khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an xã Tiền An triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm của kẻ này.

Qua xác minh, người cầm dao tấn công các phương tiện được xác định là Nguyễn Ích Huỳnh (SN 1989, thường trú tại xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội).

Khi thấy lực lượng công an, Ích chống đối quyết liệt và trèo lên nóc xe tải cố thủ.

Công an TX Quảng Yên nhanh chóng khoanh vùng, khống chế Nguyễn Ích Huỳnh. Đến khoảng 17h cùng ngày, nam thanh niên phải buông dao và được dẫn giải về trụ sở Công an thị xã Quảng Yên làm việc.

Nguyễn Ích Huỳnh tại cơ quan công an.

Trong quá trình khống chế Nguyễn Ích Huỳnh, một chiến sỹ công an xã Tiền An bị hắn gây thương tích, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, Nguyễn Ích Huỳnh dương tính với chất ma túy.

Hiện, Công an thị xã Quảng Yên tạm giữ Nguyễn Ích Huỳnh, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Video: Kẻ ngáo đá cầm dao la hét trên mái nhà, ném đá cảnh sát ở Tiền Giang