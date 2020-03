Kẻ đốt pháo đỏ đường trong đám cưới khai mua 3 bánh pháo trên mạng xã hội

(VTC News) - Ngày 4/3, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Thanh Ngân, kẻ giả mạo công an lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái.

(VTC News) - Công an huyện Sóc Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ những người liên quan đến việc đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ ngày 1/3.

(VTC News) - Nam thanh niên ở Nghệ An đốt pháo trong đêm Giao thừa bị công an khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

(VTC News) - Mắc vào nợ nần do chơi bời, Đào Văn Số cùng đồng bọn nảy sinh ý định trộm cắp tàu thủy đang neo đậu trên sông Thái Bình rồi mang đi tiêu thụ.

(VTC News) - Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang điều tra vụ việc gần 20 thanh niên xông vào nhà anh Nguyễn Văn Đức nổ súng và vung dao, mã tấu chém loạn xạ khiến 4 người bị thương.

(VTC News) - Công an nhận định có thể do người vợ đòi ly hôn nên anh C. nghĩ quẩn pha thuốc diệt chuột rồi cho 2 con cùng uống khiến 2 bố con thiệt mạng.