Hàn gắn tình cảm bất thành, gã đàn ông cầm búa đánh bạn gái nguy kịch

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Hồ Viết Vi Đô tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, giữa Đô và chị Phạm Thị Thu S. (37 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) có mối quan hệ yêu đương.

Sau thời gian tìm hiểu, chị S. thấy Đô không chí thú làm ăn nên ngỏ lời chia tay.

Khoảng 19h ngày 15/4, Đô chạy xe máy và mang theo búa tới tiệm cắt tóc của chị S. (phường Điện An).

Tại đây, Đô ra sức năn nỉ chị S. nối lại tình cảm nhưng chị S. nhất quyết không đồng ý. Bực tức, Đô cầm búa đánh liên tiếp vào người chị S. khiến nạn nhân bị gãy tay và xuất huyết não.

Sau khi gây án, Đô tìm đến trụ sở Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đầu thú.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của chị S. là 45%.