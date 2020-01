Hai anh em có tiền án đâm chết đại úy công an chiều 30 Tết

Khoảng 15h40 ngày 24/1, Đại úy N.T.H. (36 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, sống ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự thì bị hai anh em Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) cầm dao truy đuổi.

Khi đuổi kịp, Minh cầm dao đâm Đại úy H., sau đó cả hai anh em bỏ trốn. Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời lúc 16h45 tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Minh và Giàu tại cơ quan công an.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt được Minh và Giàu. Hai tên này đều ngụ tại số 15 Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Minh có tiền án về tội xúc phạm quốc kỳ, thụ án 9 năm tù giam. Giàu có tiền án 13 năm tù về tội cố ý gây thương tích.