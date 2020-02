Giết người, đốt xác trong thùng phuy: Công an thông tin kết quả điều tra

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người đốt xác trong thùng phuy để phi tang. Theo đó, 17h30 ngày 22/2, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại xác chết là nam giới tại nhà ông Ph.V.Tr. (SN 1971, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi).

Nạn nhân được xác định là N.V.L. (SN 1995, trú tại xã Quốc Tuấn). Thi thể có nhiều thương tích và bị đốt cháy.

Nhà ông Ph.V.Tr .- nơi xảy ra vụ án mạng.

Lực lượng công an xác định đây là vụ án giết người và cướp tài sản. Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan điều tra, truy bắt nghi phạm.

Sáng 23/2, Công an Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La bắt giữ nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, ở thôn Tràng Duệ) tại tỉnh Sơn La.

