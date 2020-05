Giang '36' cùng giám đốc doanh nghiệp vây xe chở công an lãnh 4 năm tù

(VTC News) - Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở Quy Nhơn khiến một người thiệt mạng.

(VTC News) - Trong phiên xử sơ thẩm nhóm giang hồ Giang "36" vây xe chở công an ở Đồng Nai xuất hiện diễn biến bất ngờ.

(VTC News) - TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang mở phiên xét xử nhóm giang hồ Giang "36” vây xe chở công an gây bức xúc dư luận hồi tháng 6/2019.

(VTC News) - Bực tức khi bị anh Ban tới nhà đánh chỉ vì món nợ 1 triệu đồng, Thế lấy dao đâm chết chủ nợ rồi đến công an đầu thú.

(VTC News) - Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố Đinh Văn Phú về hành vi “Tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Triệt phá băng nhóm xã hội đen do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầu, công an khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ với tổng cộng 15 bị can.