Facebooker tự nhận 'dương tính Covid-19 rồi, làm sao đây' bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 2/4, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đơn vị này ra quyết định xử phạt Vi Văn Tinh (SN 1990, trú tại xã Cắm Muộm, huyện Quế Phong) 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Thông tin sai sự thật mà Vi Văn Tinh đăng lên mạng xã hội.

Được biết, ngày 1/4, Vi Văn Tinh dùng facebook cá nhân đăng thông tin: “Dương tính với Covid -19 rồi, làm sao đây… Toang rồi… Bà con ơi…”, với mục đích trêu đùa bạn bè trong ngày Cá tháng Tư.

Thông tin Vi Văn Tinh đăng tải nhanh chóng gây sự chú ý, được nhiều người chia sẻ, khiến người dân khu vực huyện Quế Phong hoang mang, lo lắng.

Vi Văn Tinh bị xử phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Quế Phong xác định thông tin Vi Văn Tinh đăng tải hoàn toàn là bịa đặt nên triệu tập người này lên trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Vi Văn Tinh thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời xóa bỏ nội dung thông tin đăng sai sự thật trên mạng xã hội.

Được biết, hơn 1 tháng nay, Công an Nghệ An lập biên bản vi phạm hành chính hơn 50 người do đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.