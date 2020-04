Doanh nghiệp bị tố nâng phí hỏa táng, còn 'ác hơn Đường Nhuệ': Công an vào cuộc

Liên quan vụ việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ tang lễ Trường Dương (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) bị tố nâng phí hỏa táng, sáng 29/4, trả lời PV VTC News, Đại tá Phạm Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết công an tỉnh đang xem xét giải quyết vụ việc. Khi có kết quả vụ việc, Công an tỉnh Nam Định sẽ thông tin tới dư luận.

Được biết, ngày 28/4, UBND tỉnh Nam Định có văn bản giao công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ hoạt động thu phí dịch vụ hoả táng trên trên địa phận tỉnh Nam Định. UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình.

Như VTC News đưa tin, ông Trần Đình Giao – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (trụ sở tại tỉnh Nam Định) nhận được phản ánh qua điện thoại từ một số đơn vị dịch vụ về việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ tang lễ Trường Dương có những lùm xùm trong việc thu tiền dịch vụ hỏa táng.

Ông Giao cho biết, ngày 20/6/2017, Công ty Hoàng Long (địa chỉ trụ sở chính tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định) ra thông báo số 20A nêu rõ: Từ 1/7/2017, giá dịch vụ hỏa táng đối với các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam là 4,3 triệu đồng/ca.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ các đơn vị dịch vụ ông Giao được biết, Công ty Trường Dương (đại lý độc quyền số 1 tại tỉnh Nam Định của Công ty Hoàng Long) nhận dịch vụ phục vụ hỏa táng cho người qua đời lại thu phí hỏa táng từ 5,5 đến hơn 6 triệu đồng/ca. Thậm chí, công ty này còn “làm luật” khi xe tang để chở di quan chỉ được lấy xe của Công ty Trường Dương.

Ngay khi nhận được phản ánh, ông Giao kiểm tra lại từ kế toán của công ty xem có hiện tượng thu phí hỏa táng 5,5 triệu đồng hay không và khẳng định, trên sổ sách của công ty vẫn thể hiện thu 4,3 triệu đồng/ca ở Nam Định, hỗ trợ lại 300 nghìn đồng cho bên dịch vụ để họ không nâng phí hỏa táng cho người dân.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ tang lễ Trường Dương khẳng định không có chuyện công ty dùng xã hội đen cũng như nâng phí dịch vụ hỏa táng.

Tiền phí dịch vụ hỏa táng Công ty Trường Dương thu 5,5 triệu đồng/ca theo đúng hóa đơn được Công ty Hoàng Long viết ra. Kể cả các đơn vị dịch vụ tang lễ cũng chỉ thu mức phí trên. Số tiền chênh lên là tiền các dịch vụ đi kèm khác như xe tang, áo quan, bàn vong…

“Phí dịch vụ hỏa táng thu toàn quốc là 5,5 triệu/ca thể hiện ở hóa đơn. Nộp về cho Công ty Hoàng Long bao nhiêu là thỏa thuận giữa 2 doanh nghiệp", bà Tuyết nói.

