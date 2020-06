Điều tra vụ nam thanh niên dùng dao và súng tấn công 'con nợ' ở Hà Nội

Ngày 22/6, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc ông Nguyễn Văn Đủ (SN 1959 trú tại số nhà 167 đường 429 trạm bơm Phú Túc, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bị dùng súng và dao tấn công tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h15 ngày 20/6, ông Đủ đang dọn mâm cơm thì Đào Mạnh Cường (SN1989 ở thôn Phú Túc, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) hùng hổ vào nhà cầm theo súng và dao đòi món nợ mà ông không hề liên quan. Ông Đủ mời Cường vào nhà nói chuyện, nhưng người này tấn công vào đầu khiến nạn nhân đổ gục xuống sân.

Thấy vậy, người nhà ông Đủ gần đó và hàng xóm cầm theo gậy gộc chạy sang đánh rơi súng của Cường. Lúc này Cường hoảng sợ vứt lại hung khí bỏ trốn.

Ông Đủ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình.

Ngay trong tối 20/6, công an và VKSND huyện Phú Xuyên có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, thu giữ 1 dao, 1 súng tự chế đã lên nòng và 103 viên đạn. Đồng thời, đưa ông Đủ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu do Đào Mạnh Cường chuyên làm nghề cho vay nặng lãi ở địa phương và thời gian qua ông Đủ có đứng ra vay hộ người quen. Tuy nhiên, do Cường không giải quyết được với con nợ, nên đã uy hiếp và tấn công ông Đủ.

Hiện Đào Mạnh Cường bỏ trốn khỏi điạ phương và Công an huyện Phú Xuyên đang điều tra vụ việc.