Danh tính kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Hà Nội

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng Techcombank ở thị trấn Sóc Sơn (Hà Nội), ngày 27/4, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết, sau gần một tuần lẩn trốn, nghi phạm đến cơ quan công an ở TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đầu thú.

Danh tính kẻ cướp ngân hàng là Trần Hữu Trung (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại Tổ 33, Khu 5, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Tên cướp này là đối tượng đang bị Công an TP Uông Bí truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Trần Hữu Trung ra đầu thú tại Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh). (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 20/4, Trung đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và bịt khẩu trang đến ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn để giao dịch. Khi đến lượt, Trung giả vờ quên chứng minh nhân dân rồi bỏ ra ngoài. Khi quay lại, Trung cầm 1 khẩu súng rồi bắn đe dọa, với ý định cướp tài sản.

Nhân viên ngân hàng nhanh trí bấm chuông báo động và lực lượng an ninh xông vào định trấn áp tên cướp, nhưng hắn nhanh chóng cầm súng vùng bỏ chạy.

Trong quá trình truy bắt, Công an Hà Nội xác định kẻ cướp là người Quảng Ninh. Ngay khi nắm được thông tin, Công an Sóc Sơn phối hợp Công an Quảng Ninh vận động nghi phạm ra đầu thú. Sau đó, Trung đến Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) để nhận tội.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

