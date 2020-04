Đánh cán bộ kiểm tra chống dịch COVID-19, 2 người Đắk Nông lĩnh án tù

Ngày 15/4, Tòa án nhân dân TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) xét xử sơ thẩm Nguyễn Công Trinh (37 tuổi) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi) về hành vi Chống người thi hành công vụ liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

2 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 9/4, tổ công tác liên ngành phường Nghĩa Thành đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát hiện quán cà phê Bâng Khuâng ở tổ 4 đang tập trung nhiều người không đeo khẩu trang (4 người trải chiếu đánh bài giải trí, số còn lại uống nước).

Tổ công tác đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán là bà Phan Thị Kim C. (33 tuổi) thì Nguyễn Công Trinh (chồng bà C.) và Kiều Văn Thanh (chủ nhà cho thuê mặt bằng) từ dưới nhà đi lên. Ông Thanh yêu cầu ông Đặng Văn Trường, cán bộ Công an phường Nghĩa Thành, đọc lại biên bản và bảo bà C. không được ký.

Sau khi bà C. ký vào biên bản và đưa lại cho cán bộ, ông Trinh lao vào giật lấy, xé rách. Cùng lúc, ông Thanh đấm vào mặt ông Trường khiến cán bộ này ngã xuống nền nhà, phải đi cấp cứu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù; Kiều Văn Thanh 12 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Video: Bắt giam 2 kẻ chống người thi hành công vụ