Công an đang khám nghiệm lại hiện trường. (Ảnh: Ty Ty)

Trưa 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang cùng Viện KSND TP.HCM tổ chức kiểm tra lại hiện trường nơi TS Bùi Quang Tín rơi lầu thiệt mạng tại chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Đại diện Ban quản lý chung cư New Sài Gòn xác nhận công an đang kiểm tra lại hiện trường và phối hợp công an cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

Như VTC News thông tin, khoảng 17h30 ngày 5/4, người dân ở chung cư nghe tiếng động mạnh tại khu vực tầng trệt sảnh D2 tại tòa nhà New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) nên báo bảo vệ đến kiểm tra.

Tại đây, bảo vệ phát hiện ông Tín nằm bất động dưới nền đất nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thể điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật là chai rượu, vỏ bia, 2 điện thoại di động, bên cạnh có một ghế bằng gỗ màu trắng phần tựa lưng phía sau bị gãy.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Tín chết do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè chuyển hồ sơ, tang vật lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) để thụ lý, điều tra.

Liên quan tới vụ việc, bà Nguyễn Thanh Bích (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, vợ TS Bùi Quang Tín) đã có đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM và Viện KSND cùng cấp.

Trong đơn, bà Bích dẫn giải một số mâu thuẫn trong lời khai giữa những người lên quan đến cái chết của chồng bà và các nghi vấn từ việc khám nghiệm tử thi,... Bà cho rằng việc ông Tín thiệt mạng khi rơi từ tầng 14 của chung cư là do bị hãm hại nên đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự, làm rõ cái chết của chồng bà để trả lại công lý cho gia đình.

Video: Nghi phạm sát hại bảo vệ Bảo hiểm xã hội Nghệ An