Đặng Hữu Nam khoác áo linh mục, sao lại làm điều phản nước, hại dân?

Không làm theo những điều như vậy, trong nhiều năm qua, linh mục Đặng Hữu Nam liên tục có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, kích động giáo dân gây mất an ninh trật tự, đi ngược lại lợi ích dân tộc.

Những hành vi xuyên tạc, chống phá

Luôn dựa vào những sự kiện, linh mục Đặng Hữu Nam triệt để lợi dụng xuyên tạc, chống phá chế độ, chính quyền nhân dân.

Lợi dụng vào tình hình dịch bệnh Covid-19, tối 7/2/2020, tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Khánh (Yên Thành, Nghệ An), linh mục Đặng Hữu Nam giảng lễ, tuyên truyền xuyên tạc đại dịch Corona, sau đó tung lên mạng xã hội.

Thay vì đề cập tới đại dịch bằng tình hình thực tế, con số thống kê, cách phòng ngừa và ứng phó với đại dịch thì linh mục lại chĩa mũi nhọn để tấn công chế độ, chống lại nhà nước Việt Nam.

Linh mục Nam cho rằng: “Nguồn gốc của bệnh dịch Corona xuất phát từ Tàu Cộng, dịch bệnh làm chết người còn Đảng Cộng sản thì giết người, nhà cầm quyền bưng bít thông tin. Chính quyền Việt Nam bắt bớ người đã tung thông tin bệnh dịch để bưng bít thông tin. Nhà cầm quyền Cộng sản độc tài Việt Nam đã bỏ tù, đấu tố, khủng bố, truy tố và tiêu diệt các nhà yêu nước chỉ vì họ muốn xây dựng đất nước sánh vai các cường quốc”!?

Bất chấp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã giải thích tên gọi chính thức dịch bệnh là "Covid-19" viết tắt các từ tiếng Anh: “Dịch bệnh virus Corona 2019” để không kỳ thị trong tên gọi, thì linh mục Nam lại viện dẫn xuyên tạc “Covid–2019” là “China Oiginated Virus In December – 2019”, tạm dịch: “Trung Quốc khởi phát virus vào tháng 12 năm 2019”.

Hai linh mục cực đoan Đặng Hữu Nam (phải) và Nguyễn Đình Thục (trái).

Lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để xuyên tạc, nói xấu chế độ, chính quyền, linh mục này đã đăng bài viết bịa đặt ra chuyện Nhà nước bắt những du học sinh Việt Nam đang ở vùng dịch Vũ Hán phải nộp số tiền 1.000 USD để có một suất được di tản về nước.

Ông Nam so sánh: “Các nước như Anh, Pháp, Mỹ cho chuyên cơ đến chở du học sinh về nước miễn phí. Trường hợp Việt Nam, mỗi học sinh phải tự túc phí chuyên cơ và phí trung chuyển từ nhà ra sân bay. Vì vậy chỉ có một số ít du học sinh con nhà có điều kiện và quyền lực là được về nước. Số còn lại vẫn đang còn bị kẹt tại thành phố Vũ Hán, nơi được coi là thành phố chết chóc đau thương bởi dịch virus Corona”.

Đang trong thời điểm đại dịch, Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, khẩn trương, quyết tâm cao nhất, tuy nhiên không hoang mang, bi quan, dao động.

Đi ngược lại tinh thần đó, linh mục Nam lại dùng nhiều bài viết tung lên mạng như: “Vĩnh Phúc “toang thật rồi”, “Vĩnh Phúc hoả tốc xin chi viện”, “Virus Đảng nguy hiểm hơn virus Corona”… tạo sự giật gân, thu hút sự chú ý, gây hoang mang, dao động đối với người dân, xuyên tạc nhà nước, chế độ…

Trên thực tế không chỉ đưa công dân Trung Quốc về nước, kịp thời bảo hộ công dân, cơ quan chức năng Việt Nam còn tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán trở về, kiểm tra, theo dõi sát tình hình sức khoẻ, cách li theo quy định, chăm sóc nhiệt tình, chu đáo.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và đạt được kết quả rất tốt như đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định.

Với diễn biến khó lường của đại dịch, đáng lẽ linh mục Đặng Hữu Nam phải cùng với giáo phận hướng dẫn giáo dân (nhất là sau khi Tòa Giám mục Giáo phận Vinh có thông báo về đại dịch và những lưu ý trong quá trình mục vụ gửi các cha, tu sỹ và bà con giáo dân Giáo phận) có những giải pháp thực tế, từ nâng cao nhận thức đến hoạt động cụ thể phòng dịch.

Tuy nhiên, đi ngược lại tinh thần đó, linh mục Đặng Hữu Nam triệt để lợi dụng đại dịch như một cái cớ để xuyên tạc, công kích, đả phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nhận diện bản chất

Ông Đặng Hữu Nam sinh năm 1976 tại Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An, được phong linh mục năm 2008. Trong quá trình hoạt động luôn thể hiện tư tưởng chống đối, kích động nhiều phần tử gây mất an ninh trật tự địa bàn.

Điển hình, ngày 26/9/2016, linh mục Đặng Hữu Nam tổ chức trên 500 giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) và giáo xứ Song Ngọc, Mành Sơn lân cận… kéo đến TAND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để gửi đơn kiện Công ty Formosa, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 3/10/2016, linh mục này cho rằng chính quyền gây khó dễ trong việc xác nhận thủ tục nộp đơn kiện Công ty Formosa nên đã đánh kẻng nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở UBND xã An Hòa; một số đối tượng quá khích đã hành hung nhiều công chức xã.

Video: Đặng Hữu Nam kích động trẻ em ra đường (Nguồn: Báo Nghệ An)

Linh mục Nam còn có những hành động xúi giục một số giáo dân chống đối lại các chủ trương, chính sách và hoạt động của địa phương. Chỉ đạo cho những người trúng thầu 55 lô đất ở thôn Tân An, xã An Hòa không nạp số tiền đất còn lại, mục đích nhằm gây sức ép với chính quyền các cấp.

Ngày 14/8/2016, một số công dân đã tự ý tháo dỡ 5,5m phía trước và 5,5m phía sau tường bao, phá hoại bờ rào, chiếm đất nhà văn hóa thôn Tân An, xã An Hòa.

Ngày 15/8/2016, tổ công tác huyện và UBND xã An Hòa tổ chức kiểm tra hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Nhà thờ giáo xứ Phú Yên rung chuông, tập hợp khoảng 20 nam thanh niên kéo ra ngăn cản không cho tổ công tác thi hành nhiệm vụ, một số đối tượng quá khích đã đuổi theo đánh đập công chức địa chính - xây dựng UBND xã An Hòa phải nằm viện.

Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều lần linh mục Đặng Hữu Nam kích động, lôi kéo bà con giáo dân xuống đường, lấy cớ tuần hành phản đối Công ty Formosa, phản đối trạm thu phí BOT Vinh gây ách tắc quốc lộ 1A.

Khi cơ quan chức năng đến giải thích động viên, nhiều đối tượng bị kích động đã ném đá, đập phá, làm hư hỏng nhiều xe ôtô, tài sản của Nhà nước, hành hung làm bị thương nhiều cán bộ thực thi công vụ.

Ngày 26/10/2019, tại giáo xứ Mỹ Khánh, lấy cớ cầu nguyện cho 39 người Việt tử nạn trong container tại Anh, linh mục này đã tung lên mạng xã hội vu cáo chế độ tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo, đàn áp, đấu tố, bắt bớ, bỏ tù, thủ tiêu những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ; quy kết chế độ biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những con người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man rợ...

Những hành động xuyên tạc, vu cáo, kích động, chống đối của linh mục Đặng Hữu Nam đi ngược lại lợi ích của nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hãy làm đúng bổn phận công dân, linh mục

Nói về đạo đức của giáo hội, Max Weber cho rằng: “Cách duy nhất để có một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa không phải là vượt lên trên nền đạo đức của đời sống trần thế bằng lối sống khổ hạnh trong tu viện, mà chính là chu toàn trong thế gian các bổn phận tương ứng với chức phận mà cuộc sống dành cho mỗi người trong xã hội. Bổn phận trở thành thiên chức của mỗi người”. Linh mục Đặng Hữu Nam lẽ ra phải tuyệt đối tránh điều răn thứ 9 trong Kinh Thánh: “Người chớ nói chứng dối”.

Bức xúc và không đồng tình với những việc làm trên, mới đây Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An ra kiến nghị yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam phải chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng chức phận; dừng ngay mọi hành động chống phá, kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam, Toà thánh Vatican lên án, Hội đồng giám mục Việt Nam ngăn chặn kịp thời hoạt động phản động và có biện pháp xử lý trước pháp luật.

Không biết “quay đầu là bờ”, thời gian gần đây, linh mục này tiếp tục hung hăng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước với thái độ thách thức. Ngoài mục đích kích động, chống phá, dư luận cho rằng, liệu đằng sau đó có phải ông ta cố tình gây mất ổn định an ninh trật tự, cố tình “tạo điểm nóng” để nhận lợi ích của các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong?

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.