Công an Hà Nội lập danh sách các tài khoản tung tin giả về corona để xử lý

Bị công an triệu tập, Nguyễn Quý Trọng (SN 1990, ngụ tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội) thừa nhận mình bịa tin Thạch Thất có bệnh nhân viễm virus corona đăng tải lên facebook để câu like. Đúng như ý anh ta, bài viết được lan truyền với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, khiến người Thạch Thất và các khu vực lân cận hoang mang.

Cơ quan Công an xác minh và khẳng định thông tin mà Trọng lan truyền hoàn toàn là bịa đặt. Trọng thừa nhận điều này và cam kết không tái phạm.

Nguyễn Quý Trọng và dòng tin thất thiệt về dịch bệnh do corona. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an huyện Thạch Thất đang lập hồ sơ để xử lý trường hợp này. Các đơn vị nghiêp vụ của Công an Thành phố Hà Nội cũng đang lên danh sách các chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona trên địa bàn và tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng có mức xử phạt tới 20-30 triệu đồng.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.