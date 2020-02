Công an giám sát bạn gái thanh niên Trung Quốc giết và phân xác nữ đồng hương

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Xiao Qui Ping (tên gọi khác là Tiểu Quý Bình, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Giết người.

Xiao tại cơ quan công an. (Ảnh: Đoàn Nguyên)

Các quyết định tố tụng và lệnh tạm giam được VKSND cùng cấp phê chuẩn hôm 14/2.

Tại cơ quan công an, ngoài việc thừa nhận dùng dây thừng siết cổ chết cô gái họ Bao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Xiao còn khai cô người yêu có tên Q.L. cũng là đồng phạm.

Tuy nhiên, theo đại tá Trần Mưu, hiện L. vẫn chưa thừa nhận hành vi.

Do chưa đủ chứng cứ nên công an để cô gái này tại ngoại, đồng thời cử người giám sát để đấu tranh. Thời gian tại ngoại, cô này không được về nước và phải có mặt tại cơ quan công an khi được triệu tập.

Theo lời khai của bị can, Q.L. và cô gái họ Bao là bạn thân. L. biết rõ người yêu mình đánh bạc giỏi nên giới thiệu Bao làm quen.

Nạn nhân có chồng và con ở Trung Quốc và là người ham cờ bạc.

Cuối năm 2019, Bao để chồng và con ở nhà, nhập cảnh Đà Nẵng rồi thường xuyên đến sòng bài ở quận Ngũ Hành Sơn chơi. Tại đây, Bao chứng kiến Xiao nhiều lần đánh bạc thắng nên ngỏ ý hùn vốn cùng chơi. Nếu thắng bạc thì hai bên cùng chia tiền lời, còn thua thì cùng chịu.

Công an khám xét nơi Xiao lưu trú. (Ảnh: Đoàn Nguyên)

Lời khai của bị can thể hiện, nạn nhân đã nhiều lần góp tiền đưa cho Xiao đánh bạc. Đơn cử như ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping thắng bạc 34.000 USD nên chia cho Bao 17.000 USD.

Ngày 4 và 5/2, nạn nhân đưa cho Xiao Qui Ping 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc nhưng thua hết. Xiao Qui Ping khai rằng do Bao không chịu mất 50% số tiền này nên hai bên xảy ra cãi vã.

Chiều 6/2, Bao đến đường Trương Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) để đòi lại 61.000 USD và hai người lại tiếp tục xảy ra xô xát. Hôm đó, Xiao Qui Ping dùng sợi dây thừng siết cổ nạn nhân rồi dùng dao phân xác thành nhiều khúc, bỏ vào vali và túi nylon ném xuống sông Hàn phi tang.

Khoảng 4h ngày 7/2, hai người dân đi đánh cá phát hiện chiếc vali màu đỏ trôi trên sông Hàn. Khi mở ra, mọi người phát hiện bên trong vali có xác chết không đầu, chân bị tháo khớp nên báo công an.

Khoảng 10 phút sau, công an đến hiện trường. Đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy đầu thi thể nạn nhân trong túi nylon trôi trên sông, hướng cầu Tuyên Sơn.

Nhận tin báo, Công an Đà Nẵng điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án. Đến 12h ngày 7/2, cảnh sát bắt giữ Xiao khi anh ta đang ở trong căn nhà tại đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn.

