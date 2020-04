Chăn nuôi thất bát, hai vợ chồng rủ nhau trộm 16 xe máy

Chỉ vì những thất bát trong chăn nuôi, dẫn đến nợ nần, túng thiếu, để có tiền trả nợ, từ đầu năm 2020 đến nay, vợ chồng Giáp Văn Quân và Hoàng Thị Lĩnh (ở khu 2 xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp xe máy để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Thủ đoạn đôi vợ chồng này nhắm đến là, lái xe máy đi dọc các trục đường liên xã, liên thôn của các xã thuộc huyện Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba của tỉnh Phú Thọ vào đêm tối; khi phát hiện thấy các hộ dân để xe máy bên ngoài sân, Hoàng Thị Lĩnh sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới để chồng cắt phá khóa cổng, đột nhập vào bên trong. Sau khi trộm cắp được xe, Quân mang thẳng về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Giáp Văn Quân và Hoàng Thị Lĩnh.

Buộc dây thừng cửa chính để “ăn hàng”

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, từ đầu năm 2020 đến nay, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy khiến không ít người dân lo lắng.

Cụ thể, rạng sáng 29/3, Công an huyện Hạ Hòa nhận được tin báo của Công an xã Ấm Hạ về việc, kẻ gian đột nhập, trộm cắp của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh (ở khu 8, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và lấy đi 2 xe máy gia đình ông này để ở sân trước nhà.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hạ Hòa cử một tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự xuống hiện trường phối hợp công an các xã triển khai mật phục, chốt chặn tại tất cả các trục đường nối với xã Ấm Hạ. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện cửa chính ra vào của gia đình ông này bị kẻ gian sử dụng dây thừng buộc chặt.

Ông Nguyễn Văn Sinh cho biết, khi nghe thấy có tiếng động mạnh ngoài sân, ông định mở cửa ra ngoài nhưng cửa đã bị buộc chặt, nhìn qua cửa kính ông Sinh phát hiện 2 chiếc xe máy dựng ngoài sân không còn. Lúc đầu ông tưởng người con cả vào lấy xe đi làm, nhưng khi gọi điện cho con ông Sinh mới biết 2 chiếc xe đó đã bị kẻ gian trộm cắp. Ngay lập tức ông đã gọi điện trình báo cơ quan công an.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 5h cùng ngày, tại tuyến đường liên xã thuộc khu 5, xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa, Công an an huyện Hạ Hòa bắt được Giáp Văn Quân và vợ là Hoàng Thị Lĩnh, ở khu 2 xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ khi cả 2 đang lái 2 chiếc xe máy bỏ trốn.

Để tiêu thu số xe ăn cắp, Tài sẽ mài số máy số khung và tháo rời từng bộ phận của xe để bán ra thị trường

Qua khai thác “nóng” đối tượng khai nhận, rạng sáng 29/3, vợ chồng Quân đi xe máy từ nhà ở huyện Thanh Ba lên huyện Hạ Hòa với ý định để trộm cắp xe máy. Khi đến khu vực xã Ấm Hạ, phát hiện gia đình ông Nguyễn Văn Sinh dựng rất nhiều xe máy bên ngoài, Quân đã sử dụng kìm cộng lực để phá khóa cổng còn Lĩnh đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Để ngăn cản việc truy đuổi của chủ nhà khi bị phát hiện, Quân sử dụng dây thừng buộc chặt cửa chính của gia đình. Sau khi trộm cắp 2 chiếc xe của gia đình ông Sinh, Quân cùng vợ mang chiếc xe Ware về cất giấu tại nhà riêng ở huyện Thanh Ba, chiếc xe Honda Dream vợ chồng Quân cất giấu trên đường liên xã thuộc khu 5, xã Phương Viên. Khi các đối tượng quay lại để lấy chiếc xe Dream thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giáp Văn Quân, ở khu 2 xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, cơ quan công an phát hiện dấu vết của nhiều chiếc xe bị trộm trước đó.

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ khắc khổ

Tại cơ quan công an, bước đầu Giáp Văn Quân khai nhận, đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn huyện Hạ Hòa và các huyện lân cận. Toàn bộ số xe này Quân bán cho Hoàng Văn Tài (sinh năm 1987, ở xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại đây, Tài sẽ mài số máy số khung và tháo rời từng bộ phận của xe để bán ra thị trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hạ Hòa đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giáp Văn Quân và Hoàng Văn Tài về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Hoàng Thị Lĩnh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

Nhiều chiếc xe đã bị tháo rời từng bộ phận.

Khi bị triệu tập lên cơ quan công an để làm việc, Hoàng Thị Lĩnh đã không giấu được những giọt nước mắt ân hận. Hoàng Thị Lĩnh cho biết, chị và Quân quen nhau trong thời gian cả 2 cùng đi làm công nhân ở khu công nghiệp dưới ở Hà Nội. Quân quê ở Bắc Giang, còn Lĩnh quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Sau khi kết hôn, cả 2 rời Hà Nội dắt díu nhau về Thanh Ba lập nghiệp.

Cơ sự dẫn đến việc chồng Lĩnh phải vào tù xuất phát từ việc thời điểm cuối năm 2018 đầu năm 2019 hai vợ chồng đầu tư vào việc chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Thời gian đầu, việc chăn nuôi khá thuận lợi, nhưng về sau khi dịch tả lợn Châu phi bùng phát đã khiến đàn lợn hàng chục con đến thời điểm xuất chuồng phải tiêu hủy.

Thua lỗ trong làm ăn, trong khi tiền vay của ngân hàng để đầu tư vào chuồng trại và tiền mua cám, mua thuốc thú y đều đến thời hạn phải trả, để có tiền, hai vợ chồng Quân rủ nhau đi dọc đường trộm cắp xe máy. Sau khi trộm cắp được xe, Quân không tiêu thụ tại tỉnh Phú Thọ mà mang về quê ở tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ.