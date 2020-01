Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp hình sự phá sới bạc 'khủng', bắt giữ 101 con bạc thế nào?

Video: Quán karaoke - nơi công an đột kích bắt sới bạc "khủng"

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” xảy ra tại quán karaoke ở khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, giữa năm 2019, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Nam Đàn.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm lớn, chuyên nghiệp, có địa bàn hoạt động rộng nên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Công an huyện lập chuyên án để tập trung triệt xóa.

Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm hết sức tinh vi, xảo quyệt. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng CSHS báo cáo, đề xuất Cục CSHS - Bộ Công an phối hợp điều tra.

Hàng trăm người dân đứng xem lực lượng công an đánh án. (Ảnh: LKT)

Ngày 13/1, Cục CSHS chủ trì, phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 01 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc tại quán karaoke kể trên.

Công an bắt giữ 101 người có liên quan, thu 530 triệu đồng tại chiếu bạc và nhiều vật chứng khác.

Quán karaoke 4 tầng - nơi công an đột kích vây bắt sới bạc.

Một người chứng kiến cho biết, khi đột kích quán karaoke, lực lượng công an cạy cửa cuốn, đập vỡ cửa kính để xông vào bên trong. Ở sông Lam, cảnh sát giao thông đường thủy huy động 5 xuồng ca nô để vây bắt.

Khoảng 21h, công an điều 5 ô tô khách đến để chở các con bạc về trụ sở.

Lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.