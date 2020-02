Bịa tin đình công do corora làm chết 2 người, thiếu nữ 17 tuổi bị xử phạt

Ngày 7/2, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa mời Lò Thị Tình (sinh năm 2003, quê Nghệ An) lên làm việc về hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Cô gái này bị lập biên bản xử phạt hành chính vì tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Sáng 6/2, khi đến làm việc ở công ty TNHH Doanh Đức (thuộc Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), Lò Thị Tình thấy nhiều công nhân đang đình công, ngồi ngoài sân. Tình dùng điện thoại chụp 2 tấm hình rồi đăng tải lên facebook với nội dung: “Công ty không cho nghỉ, công nhân đình công về vì ở trong xưởng có hai người bị nhiễm virus corona”.

Thông tin bịa đặt được nữ công nhân đăng tải trên trang cá nhân.

Làm việc với công an, Tình cho biết, khi đến công ty, cô nghe nói có 2 người nhiễm virus corona nên mới đăng tải thông tin như vậy. Thiếu nữ này gỡ bỏ bài viết sau 30 phút đăng tải.

Theo Sở Y tế Bình Dương, địa phương này chưa có trường hợp nào dương tính với virus corona. Sở sẽ công khai các ca nhiễm hoặc nghi nhiễm nếu có, vì vậy người dân không nên hoang mang khi tiếp nhận những thông tin không đến từ cơ quan chức năng.

