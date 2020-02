Bị đòi trả 61.000 USD góp đánh bạc, nghi phạm Trung Quốc sát hại đồng hương, phân xác phi tang

Chiều 7/2, trong buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ án người phụ nữ Trung Quốc bị giết hại, phân xác phi tang xuống sông Hàn. Công an TP Đà Nẵng cũng đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý hung thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại tá Trần Mưu cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo xác lập Chuyên án 072G, huy động hàng trăm trinh sát, điều tra viên công an thành phố và công an các quận, huyện vào cuộc điều tra, xác minh.

Đại tá Trần Mưu thông tin về vụ án.

Sau 9 giờ đồng hồ, Ban chuyên án điều tra, bắt giữ nghi phạm Xiao Qui Ping (Tiêu Quý Bình, SN 1993, quê Quý Châu, Trung Quốc), lưu trú trên đường Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Bước đầu, Xiao Qui Ping thừa nhận giết hại đồng hương B.D (SN 1990, trú Côn Minh, Trung Quốc) rồi phân xác, bỏ vào vali phi tang xuống sông Hàn.

Theo khai nhận, Xiao Qui Ping nhập cảnh vào Việt Nam từ 23/12/2019 để du lịch và có thị thực đến 23/2/2020.

Sau khi vào Việt Nam, Xiao Qui Ping thắng bạc tại sòng bài ở khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng và thắng được một số tiền.

B.D là bạn thân của Qin Li (Tần Lê, người yêu của Xiao Qui Ping), biết Xiao Qui Ping đánh bạc thắng nên có ý định tham gia góp tiền với hình thức thắng-thua chia đều.

Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping thắng 34.000USD nên chia cho B.D 17.000USD.

Tiếp tục trong các ngày 4 và 5/2/2020, B.D đưa cho Xiao Qui Ping 61.000USD để đánh bạc nhưng Xiao Qui Ping thua hết. Theo thỏa thuận, B.D và Xiao Qui Ping chịu mỗi người một nửa nhưng B.D không chấp nhận mà nhiều lần gây sức ép, yêu cầu Xiao Qui Ping phải trả tiền cho mình.

16h ngày 6/2, B.D đến nơi ở của Xiao Qui Ping để đòi lại 61.000USD thì xảy ra cãi vã, xô xát. Xiao Qui Ping lấy dây thừng siết cổ B.D đến chết rồi phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào vali.

Sau đó, Xiao Qui Ping chở xác nạn nhân đến cầu Trần Thị Lý, vứt xuống sông Hàn.

Xiao Qui Ping tại cơ quan điều tra.

Đến 3h15 ngày 7/2, ông Nguyễn Khánh (trú Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) đi đánh cá thì phát hiện chiếc vali, kiểm tra thấy thi thể phụ nữ bên trong nên báo cơ quan chức năng.

Trưa cùng ngày, Ban chuyên án 072G Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Xiao Qui Ping.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thưởng “nóng” cho lực lượng Công an TP Đà Nẵng 100 triệu đồng.

