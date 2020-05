Bắt nhóm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao làm thẻ rút tiền giả

Ngày 2/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị hoàn tất giai đoạn điều tra để chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can, trong đó có 3 bị can người Trung Quốc về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, trong vụ án này, lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn các bị can thực hiện chuyển 300.000 USD (tương đương 7 tỷ đồng) sang tài khoản máy POS.

Cơ quan điều tra hỏi cung các nghi phạm liên quan đến vụ án.

Cụ thể, lúc 21h45 ngày 24/12/2019, thông qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang 4 nghi phạm đang có hành vi sử dụng thẻ ngân hành giả để chiếm đoạt tiền.

4 kẻ bị bắt gồm: Wu Yong Jiang (37 tuổi, trú tại khu Mậu Nam, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc), Zhang Huo Sheng (32 tuổi, trú tại đường Đồng Tâm, Trấn Trung Đông, TP Hòa Châu, tỉnh Quảng Đông), Luo Jian Ping (43 tuổi, trú tại đường Nghênh Bình, TP Mậu Danh) và Vũ Hồng Hải (36 tuổi, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Qua đấu tranh, Wu Yong Jiang khai nhận, cách thời điểm bị bắt khoảng 2 tháng, thông qua mạng xã hội Wechat, y tình cờ quen biết một người đàn ông tên Yang De.

Yang De tiết lộ có nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và rủ Wu Yong Jiang làm giả thẻ thanh toán rồi chuyển vào tài khoản đăng ký dùng máy POS sau đó rút chiếm đoạt tiền.

Thống nhất xong, Yang De chuyển cho Wu Yong Jiang một máy ghi thẻ, hướng dẫn tải phần mềm và cách ghi đè thông tin tài khoản mới vào thẻ thanh toán khác. Sau đó, Wu Yong Jiang nói chuyện này với bạn là A Đông (hiện chưa rõ lai lịch) muốn sang Việt Nam tìm móc nối với các chủ máy POS để thực hiện giao dịch rút tiền.

A Đông liên hệ và trao đổi ý đồ này với Zhang Huo Sheng và Zhang Huo Sheng gọi cho Vũ Hồng Hải.

Sau khi Hải gọi cho bạn là Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, trú tại xã Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình), Tiến nói là sẽ tìm được người có máy POS. Zhang Huo Sheng hẹn Wu Yong Jiang cùng sang Việt Nam. Wu Yong Jiang rủ thêm Luo Jian Ping đi cùng và hứa sẽ chia phần cho nếu lấy được tiền.

Như đã hẹn, ngày 22/12/2019, Zhang Huo Sheng gặp Wu Yong Jiang và Luo Jian Ping tại khu vực cửa khẩu Lang Bang (Trung Quốc) để sang Cao Bằng (Việt Nam).

Zhang Huo Sheng hướng dẫn Wu Yong Jiang và Luo Jian Ping tìm người dẫn vượt biên trái phép, còn Zhang Huo Sheng dùng hộ chiếu nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Lang Bang.

Sau khi gặp nhau, 3 kẻ này bắt xe đến Hà Nội gặp Hải và Tiến rồi cùng nhau về Quảng Ninh để thực hiện hành vi trên. Chúng thống nhất tỉ lệ ăn chia là 40% cho chủ máy POS, còn lại nhóm này sẽ được hưởng.

Trưa 24/12/2019, nhóm người này đến Quảng Ninh và nghỉ tại nhà nghỉ thuộc phường Cao Thắng, TP Hạ Long.

Tối cùng ngày, cả nhóm đến quán cà phê thuộc phường Hồng Gai (TP Hạ Long) để giao dịch thì bị bắt quả tang khi đang thực hiện chuyển 18.000 đồng sang tài khoản máy POS.

Tang vật liên quan bị cơ quan công an thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 thiết bị kết nối cho phép chấp nhận thanh toán hàng hóa qua dịch vụ thẻ POS, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ, 1 máy tính và một số tang vật liên quan.

Các nghi phạm khai nhận, hôm đó thống nhất chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS để chiếm đoạt tiền.

Lực lượng chức năng khám xét phòng 503 thuộc nhà nghỉ trên là nơi nghỉ của chúng và thu giữ 11 thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán các loại.

Ngày 25/12/2019, Nguyễn Văn Tiến đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Liên quan đến loại tội phạm này, Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, các cá nhân sử dụng thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Matercad phải nâng cao tính bảo mật, không cung cấp thông tin thẻ cho những người không có liên quan, đặc biệt là trên các trang web không uy tín, đồng thời hạn chế việc mua sắm online qua thẻ thanh toán quốc tế.

Các cửa hàng, các cá nhân sử dụng các máy POS cũng cần phải nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, tham gia các hoạt động phạm pháp.

Video: Cảnh sát trắng đêm dẫn độ hơn 380 con bạc từ sào huyệt cờ bạc ở Hải Phòng trao trả Trung Quốc