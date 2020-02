Bắt nhóm người giả công an cướp sòng bạc ở Sóc Trăng

Chiều 7/2, UBND tỉnh Sóc Trăng thưởng nóng 10 triệu đồng cho ban chuyên án điều tra vụ giả công an cướp tài sản ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên. UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân tham gia phá án.

Rạng sáng 27/1 (mùng 3 Tết), nhà ông Nguyễn Trung Kiên (ngụ ấp Hòa Phuông) đang tổ chức đánh bài ăn tiền thì nhóm người mang theo khóa số 8, súng điện, máy bộ đàm... bất ngờ xông vào, xưng là công an và yêu cầu những người đang có mặt lấy hết tiền ra.

Ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi lễ khen thưởng (Ảnh: Công an Sóc Trăng).

Sau khi lấy hết tiền, nhóm người này nhanh chóng bỏ đi, ông Kiên trình báo công an. Nhận thấy vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo xác lập chuyên án khẩn trương điều tra, xác minh.

Chỉ 4 ngày sau, ban chuyên án bắt giữ Hoàng Viết Tâm (21 tuổi), Nguyễn Minh Kha (24 tuổi) và Lê Văn Minh (28 tuổi). Nhóm này khai quen biết nhau khi cùng tham gia Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm ở tỉnh Bình Dương.

Minh, Kha và Tâm (Ảnh: Công an Sóc Trăng).

Hiện còn 2 người trong nhóm vẫn lẩn trốn, trong đó có Thạch Đạt (30 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) là chủ mưu cầm đầu. Công an tỉnh Sóc Trăng kêu gọi 2 người này đầu thú để hưởng khoan hồng.

