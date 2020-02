Bắt nghi phạm giết người đốt xác trong thùng phuy

Lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (An Dương, Hải Phòng), nơi xảy ra vụ người đàn ông nghi bị giết và đốt xác, xác nhận thông tin trên với VTC News sáng 23/2.

Khoảng 5h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn (24 tuổi, nguyên quán xã Quốc Tuấn, An Dương) khi tên này đang ở Sơn La.

Nghi phạm đang được di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Sáng 23/2, rất nhiều người dân có mặt tại nơi xảy ra án mạng và bàn tán về sự việc.

Nạn nhân là anh N.V.L. (sinh năm1995, trú xã Quốc Tuấn) làm nghề cầm đồ. Ngày 22/2, L. tới nhà Tuấn đòi nợ.

Hàng xóm của Tuấn cho biết, khoảng 13-14h ngày 22/2, người sống cạnh nhà Tuấn phát hiện mùi khét, sang hỏi thì thanh niên này nói đang đốt quần áo. Người đầu tiên phát hiện sự việc là bố của nghi phạm.

Mặt sau ngôi nhà, nơi nghi phạm đốt xác nạn nhân trong thùng phuy để phi tang.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Lê Lợi, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ trong túi quần nạn nhân giấy chứng minh nhân dân của anh này và vợ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tang vật gồm biển số xe và điện thoại mà công an nghi là Tuấn vứt dưới dòng chảy trước cửa nhà.

