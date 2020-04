Bắt nghi can sát hại thiếu nữ 16 tuổi trộm tài sản trong nhà trọ

Hiện trường vụ án mạng.

Tối 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Đậu Đức Mười (SN 1989, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Mười là nghi can trong vụ án sát hại thiếu nữ Phạm Thị Bình M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) vào rạng sáng 9/4.

Bước đầu, Mười khai nhận đã sát hại M. để trộm tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, Mười trốn lên Đắk Lắk cho đến khi bị bắt giữ.

Rạng sáng 9/4, người dân tại dãy nhà trọ thuộc Tổ 17, Khu phố 8A, phường Long Bình nghe tiếng la hét "trộm, trộm". Người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện M. bị nhiều vết thương trên người, kẻ trộm biến mất. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện để cấp cứu nhưng đã chết do vết thương quá nặng.

