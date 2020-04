Bắt kẻ đi xe SH chuyên cướp tài sản của phụ nữ ở nơi vắng vẻ

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Quy (SN 1992, trú tại Phương Định, Trực Ninh, Nam Định) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 22h ngày 11/4, Công an phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) tiếp nhận đơn trình báo của chị B.T.H (trú tại huyện Đan Phượng) về việc bị một nam thanh niên đi xe SH màu trắng-đen, không có BKS chặn đường, cướp túi xách, bên trong có 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và 300 nghìn đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm lập tức triển khai lực lượng, xác minh kẻ gây án. Đến 10h ngày 13/4, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ được kẻ gây án là Đặng Văn Quy.

Cơ quan công an bắt Đặng Văn Quy để điều tra hành vi cướp tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Quy khai nhận đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn dao gấp để đi cướp tài sản.

Khoảng 20h ngày 11/4, Quy đi đến ngã ba Võ Quý Huân - Văn Tiến Dũng (thuộc phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để tìm "con mồi". Khi nhìn thấy chị H. một mình đi xe máy, Quy lái xe bám theo sau.

Đến đường Sùng Khang (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm), Quy phóng xe lên chặn, ép xe chị H. vào lề đường. Sau đó, Quy lấy con dao gí vào cổ chị H. bắt đưa túi xách. Khi cướp được tài sản của chị H., Quy phóng xe máy đi về phòng trọ.

Qua đấu tranh khai thác, Quy còn khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp khác trên địa bàn, chủ yếu ở khu vực ngoại thành, vắng vẻ, các nạn nhân đều là phụ nữ.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý kẻ cướp.

Video: Dùng hung khí chặn xe uy hiếp người dân giữa đêm để cướp tài sản