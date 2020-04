Bắt kẻ đánh bảo vệ bệnh viện rồi lái xe đâm chết người

(VTC News) - Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

(VTC News) - Nguyễn Xuân Đường - Chồng nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương từng bị tố cáo lên cơ quan công an vì có hành vi đe dọa giết người.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thanh niên "Chống người thi hành công vụ" tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

(VTC News) - Liên quan đến vụ 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh, Công an vừa khởi tố 7 bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng