Bắt giữ hai thanh niên trộm tàu thủy bán lấy tiền chơi bời

(VTC News) - Công an nhận định có thể do người vợ đòi ly hôn nên anh C. nghĩ quẩn pha thuốc diệt chuột rồi cho 2 con cùng uống khiến 2 bố con thiệt mạng.

Ngày 1/3, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ Bùi Quốc Đạt, tức Đạt "Ma", kẻ cầm đầu ổ nhóm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế ở Thanh Hóa.

(VTC News) - Sáng 1/3, lãnh đạo Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối vơi Phạm Ngọc Tuấn, kẻ giết người rồi đốt xác trong thùng phuy để phi tang.