Bắt giam trung tá công an 'rởm' lừa tình, tiền nhiều cô gái ở Bình Phước

Hồ Thanh Ngân 36 tuổi, quê Quảng Bình, bị khởi tố để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ hành vi làm giả tài liệu, con dấu của người này.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác rà soát, công an phát hiện thanh niên mặc sắc phục công an nhân dân nhân cấp bậc trung tá xưng tên Lê Văn Mạnh có biểu hiện không bình thường, nghi giả mạo nên điều tra.

Bắt giam trung tá công an dởm lừa tình, tiền nhiều cô gái ở Bình Phước

Sáng 19/2, các trinh sát phát hiện người này đang ngồi nhậu tại quán ốc thuộc phường Tân Đồng và ập vào bắt giữ.

Tại trụ sở công an, người này khai tên là Hồ Thanh Ngân, không phải người của lực lượng công an. Do không có nghề nghiệp ổn định nhưng muốn kiếm tiền ăn chơi, Ngân làm giả các loại giấy tờ, đóng giả công an để tiếp cận, làm quen với phụ nữ ở Đồng Xoài và các vùng lân cận.

Khi lấy được lòng tin của họ, Ngân bắt đầu tìm cách lừa tình và lừa tiền. Có ít nhất 3 phụ nữ bị Ngân lừa với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Ngân, công an thu giữ giấy chứng minh nhân dân mang tên Đinh Ngọc Giáp, căn cước công dân mang tên Lê Văn Mạnh, giấy chứng minh công an nhân dân, mũ kêpi và trang phục cảnh sát nhân dân, quân hàm trung tá công an nhân dân, bảng tên công an nhân dân mang tên Lê Văn Mạnh, còng số 8, súng bắn đạn bi.

Cơ quan điều tra cho biết, năm 2018, Ngân từng bị Công an Đồng Xoài xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trang phục dành riêng cho lực lượng công an nhân dân.

Video: Bắt người đàn ông lừa tình, tiền cô gái