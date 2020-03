Bắt giam gã cha dượng bạo hành, dí con riêng của vợ vào bô xe máy

Tối 31/3, vị lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh xác nhận, Nguyễn Linh Tâm – người bạo hành, gí bé gái 4 tuổi vào bô xe máy ở TX Trảng Bàng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Long An tạm giữ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo vị này, sau khi bạo hành bé gái, Tâm bị người dân phát hiện và báo công an. Công an đã bắt giữ Tâm, tuy nhiên, người này đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa truy nã nên bàn giao Tâm cho Công an huyện Đức Hòa thụ lý.

“Hiện Công an TX Trảng Bàng đang tiếp tục điều tra Tâm về tội Bạo hành trẻ em. Sau đó, sẽ phối hợp với Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Tâm theo đúng quy định pháp luật”, vị lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh nói.

Vết bỏng nặng trên đùi bé P. do bị Tâm dí vào bô xe máy.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can số 273 đối với Nguyễn Linh Tâm về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản I, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xác minh kết luận bị can Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 12/2/2020, Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa ra quyết định truy nã về tội danh trên.

Đến cuối tháng 3/2020, Tâm tiếp tục bạo hành, dí con riêng của vợ là bé N.T.K.P. (4 tuổi) vào bô xe máy gây bức xúc.

Cụ thể, ngày 29/3, chị Phan Thị Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ Tổ 6, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) đưa con gái N.T.K.P. (còn gọi là bé Na, 4 tuổi) vào Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành để điều trị sau cơn sốt cao, với nhiều vết thương phỏng nặng trên người.

Theo chị Thảo, những vết thương trên người con gái là do cha dượng gây ra. Sau đó, người này đã bỏ trốn, hình ảnh và thông tin trên Facebook, Zalo đều đã bị xóa.

Theo lời kể của chị Thanh Thảo, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/3. Khi đó, Nguyễn Linh Tâm chở bé Na đi trên đường bờ kênh thuộc xã Hưng Thuận. Khi tới đoạn đường vắng, đột nhiên Tâm dừng xe máy giữa đường, rồi dùng chân đạp bé Na té văng xuống đất.

Thấy bé Na ngã xuống đất, chị Thảo vội xuống xe đỡ con gái, đồng thời can ngăn chồng. Tuy nhiên, Tâm một mực không bỏ qua mà còn bóp cổ bé Na, sau đó dùng tay của mình nắm lấy tay trái bé Na áp vào bô xe máy đang nóng.

Lúc này, bé Na kêu khóc dữ dội, Tâm chẳng những không buông bé Na ra mà còn xốc bé lên cao rồi tiếp tục đè hai chân của bé vào bô xe. Lúc này, chị Thảo chỉ biết kêu la, nhưng vô vọng. Trước đó, bé Na liên tục bị người cha dượng này đánh vào đầu, mặt và người gây thương tích.

Chị Thảo cho biết, tháng 8/2019, chị và Nguyễn Linh Tâm cưới nhau và cùng dọn về ở trọ tại xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu).

Hàng ngày, chị đi làm công trong lò tráng bánh tráng, Tâm đi làm phụ hồ.

Trước khi lấy Tâm, chị Thảo có 3 con gái riêng với người chồng trước (con gái lớn 10 tuổi, con gái kế 8 tuổi và bé Na 4 tuổi). Trong khoảng thời gian chung sống, Tâm nhiều lần chửi bới, đánh đập các con gái riêng của vợ.

