Bắt giám đốc tiếp tay cho chị dâu lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Tối 24/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng Lê Khánh Hào (45 tuổi, Giám đốc Công ty Hào Hùng, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Khánh Hào tại cơ quan điều tra: (Ảnh: C.A)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2011, Hoàng Thị Hậu (chị dâu của Lê Khánh Hào) thành lập Công ty Hào Hùng (địa chỉ: tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và nhờ Lê Khánh Hào đứng tên Giám đốc công ty.

Thực tế, Hoàng Thị Hậu là người góp 100% vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty Hào Hùng.

Để thuận tiện cho việc điều hành hoạt động, Hoàng Thị Hậu chỉ đạo Lê Khánh Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền cho Hậu các hoạt động kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng hóa và ký các thủ tục mà Hậu hướng dẫn; ký khống nhiều hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch ngân hàng, sổ sách kế toán để Hậu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Từ năm 2013- 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty ma có địa chỉ tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, TP.HCM... để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh. Hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng.

Để hợp thức hàng hóa xuất khẩu, Hậu đã đứng tên Công ty Hào Hùng mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (là những đối tượng không được hoàn thuế) để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Tiếp đó công ty này lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chứng minh được trong 9 kỳ hoàn thuế từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hoàng Thị Hậu đã lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 34,37 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Hậu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, cho thấy đối tượng Hào đã ký khống cho Hậu để chiếm đoạt tiền.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng.

