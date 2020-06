Khởi tố, bắt giam 4 bị can về tội chống phá Nhà nước

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Bá Tư (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Cụ thể, ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Trịnh Bá Phương, sinh ngày 26/01/1985; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12.

Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 28/9/1972; quê quán: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/10. Nguyễn Thị Tâm có 01 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cũng khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Cấn Thị Thêu, sinh ngày 15/12/1962; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10. Cấn Thị Thêu có 02 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trịnh Bá Tư, sinh ngày 24/4/1989; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 4 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình tống đạt các Quyết định, thi hành Lệnh bắt, khám xét với các đối tượng trên đảm bảo đúng quy định của Luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét của Cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.