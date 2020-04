Bắt 3 kẻ đưa người vượt biên trái phép ở Đắk Lắk

Ngày 1/4, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ bắt tạm giam 3 người để làm rõ hành vi Tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện 8 người từng vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép trở về vào cuối năm 2019 nên mời lên làm việc.

Qua lời khai của họ, công an xác định 3 người liên quan đến đường dây tổ chức môi giới trốn đi nước ngoài, gồm: Lê Thị Khánh (47 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Trần Thị Thu Hằng (54 tuổi, trú huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) và Vũ Thị Liễu (51 tuổi, trú huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Lê Thị Khánh tại cơ quan công an.

Năm 2013, sau khi xuất khẩu lao động sang Ma Cao, Khánh quen biết và có số điện thoại của Liễu. Đến năm 2017, Khánh nhờ Liễu giúp vượt biên từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) sang Trung Quốc để lao động trái phép. Hai người này cũng thỏa thuận, nếu có người muốn vượt biên lao động trái phép, Khánh sẽ thông báo để Liễu đưa đi. Tiền công là 100 nghìn đồng với mỗi trường hợp vượt biên trót lọt.

Khánh khai nhận mình từng đưa nhiều người vượt biên, thu lợi 6-7,5 triệu đồng mỗi người.

Riêng Hằng gặp Khánh khi về thăm quê ở Hà Tĩnh, biết Khánh có cách vượt biên qua Trung Quốc nên nhờ đưa chồng và con trai đi. Chồng và con trai Hằng bị bắt tại Trung Quốc rồi bị trả về Việt Nam.