Báo động sự hoành hành của đường dây cờ bạc GamVip

Ngày 21/2 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Ninh (SN 1981, trú trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình); Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1991) và vợ là Mai Thị Thùy Linh (SN 1992) trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua trò chơi đổi điểm thưởng Gamvip bị công an Nghệ An bắt giữ.

Cụ thể, Ninh đóng vai trò là đại lý cấp 2 của trò chơi điện tử trực tuyến có đổi thưởng GamVip. Từ giữa tháng 9/2019, Ninh bắt đầu thực hiện việc mua bán điểm Gam trong trò chơi theo tỉ lệ nhà cái đặt ra.

Để tăng doanh số, Ninh còn đứng ra mở rộng mạng lưới đại lý, Ninh vào Nghệ An kéo vợ chồng Hoàng và Linh - chủ cửa hàng Internet Kinh Game tại xã Hưng Lộc làm đại lý.

Sau thời gian xác lập chuyên án 224D, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã thu thập chứng cứ, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Ninh và vợ chồng Hoàng.

Đường dây đánh bạc này từng nhiều lần gây xôn xao dư luận.

Đây không phải là lần đầu tiên đường dây đánh bạc GamVip bị “sờ gáy” và gây xôn xao dư luận. Nếu gõ cụm từ “GamVip.com” lên mục tìm kiếm Tin tức của Google lập tức sẽ thấy có khá nhiều cơ quan báo chí đề cập đến sự hoạt động của đường dây đánh bạc online trá hình với phương thức tương tự RikVip này.

Thế nhưng, điều đáng nói là ngay cả khi đã bị cơ quan công an vào cuộc truy quét, đường dây này vẫn đang ngang nhiên hoạt động công khai.

Qua giới thiệu của một dân chơi có tiếng trong giới đỏ đen online, PV giật mình khi được biết đường dây này đang hoạt động như 1 tập đoàn cờ bạc.

Trang web trung gian quảng cáo 6 cổng game bài của đường dây GamVip.

Cụ thể, đường dây này đang vận hành cùng lúc tới 6 cổng game bài: gamvip.com; m88.vin; r88.vin; w88.vin; m365. và 365.vin.

Để tiện trong việc chèo kéo “người chơi” (con bạc), đường dây này còn lập ra 1 trang web trung gian mang tên 88app.vin, từ trang web này con bạc có thể chọn bất kì cổng game nào trong 6 cổng game ở trên để tham gia và có thể nhận được Gift Code khuyến mại từ những kẻ vận hành đường dây.

Việc vận hành 1 lúc tới 6 trang web đánh bạc trá hình thể hiện sự liều lĩnh của những kẻ cầm đầu cũng như quy mô “không phải dạng vừa” của đường dây này.

Một cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao nhận định: “Việc đường dây GamVip vận hành nhiều trang web cùng lúc vừa là thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng; vừa thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng.

Bởi khi bị “động” ở tên miền nào, những kẻ cầm đầu có thể lập tức đóng tên miền đó và đường dây này vẫn hoạt động bình thường với những tên miền còn lại”.

GamVip sử dụng phương thức tương tự RikVip: nạp tiền ảo qua thẻ cào viễn thông hoặc tiền mặt

Việc GamVip coi trời bằng vung, hoạt động bất chấp sự lên tiếng của công luận cũng như sự truy quét gắt gao của cơ quan chức năng phần nào cho thấy sự phức tạp của loại hình tội phạm mới nổi này.

Nguồn lợi quá lớn từ hoạt động này khiến nhiều đối tượng ngang nhiên coi thường pháp luật, theo việc tổ chức cờ bạc online trá hình.

Để tránh những hệ lụy từ loại hình cờ bạc online này, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ hoạt động của các đường dây đánh bạc trá hình như GamVip. Qua đó, ngăn chặn, triệt phá các mô hình cờ bạc trái pháp luật đang diễn ra dưới dạng game online.