50 công an đột nhập sới bạc di động ở Bắc Giang, tạm giữ 17 người

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, sau nhiều ngày cho biết, sới bạc này do Hoàng Triệu Tuấn (sinh năm 198, ở thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơ, huyện Hiệp Hòa) đứng ra tổ chức. Đây là đối tên cờ bạc chuyên nghiệp nằm trong danh sách quản lý hình sự của cơ quan chức năng.

Hoàng Triệu Tuấn, kẻ cầm đầu sới bạc di động.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Sự, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, sới bạc này luôn có người cảnh giới bên ngoài, xung quanh đều được lắp camera giám sát để theo dõi từ bên trong. Con bạc muốn vào phải đi qua ba lớp cửa kiên cố, mỗi cửa có một người cầm chìa khóa.

Chính vì vậy, các trinh sát phải mất nhiều ngày theo dõi, nắm bắt tình hình và thâm nhập ổ nhóm tội phạm, từ đó xây dựng kế hoạch tấn công hợp lý, bảo đảm an toàn cho lực lượng phá án.

Chiều 11/2, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an bất ngờ ập vào nhà Đào Văn Thụy (sinh năm 1979) ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, tóm gọn gần 20 con bạc đang say máu sát phạt nhau bằng trò xóc đĩa. Công an thu giữ tại chiếu bạc 9,3 triệu đồng, trên người các con bạc khoảng 140 triệu đồng và 2,1 triệu đồng tiền hồ; tạm giữ 17 người để điều tra.

Hoàng Triệu Tuấn bắt đầu tổ chức sới bạc di động này từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Mỗi địa điểm đều được canh phòng cẩn mật và chỉ hoạt động vài ngày, sau đó được di chuyển nhằm tránh tai mắt của lực lượng chức năng.

Trước đó, trưa 11/2, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang được huy động ập vào bắt quả tang 41 người đang đánh bạc bằng hình thức đá gà tại bãi đất trống nhà Nguyễn Đức L. (sinh năm 1985), thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu.

Những người tham gia đá gà ăn tiền bị Công an huyện Việt Yên bắt quả tang.

Qua khám xét tại chỗ, công an thu giữ 12 con gà chọi, 6 tờ cáp ghi tỉ lệ cá độ với số tiền ghi trên cáp hơn 30 triệu đồng...

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng hội làng, Nguyễn Đức L. mua bạt về quây quanh khu đất để làm sân chơi đá gà, thu tiền với giá 200 nghìn đồng/chủ gà.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.