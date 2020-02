39 người chết trong container ở Anh: Công an Hà Tĩnh khởi tố thêm một bị can

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Xuân Triều (SN 1996, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là mắt xích trong đường dây “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh.

Nguyễn Xuân Triều tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT).

Vụ 39 người chết tại Anh có 10 người ở Hà Tĩnh. Trong đó, huyện Can Lộc 8 người, thị xã Hồng Lĩnh 1 người và huyện Nghi Xuân 1 người.

Ngoài bị can Triều, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩn trước đó khởi tố 7 bị can khác, gồm 4 người ở Nghệ An, 1 người ở Hà Tĩnh, 1 người ở Cần Thơ và 1 kẻ lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc.

Bước đầu điều tra, cơ quan An ninh điều tra xác định những bị can liên quan đến vụ án nhận hồ sơ, làm thủ tục cho nhiều công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Video: Tội ác buôn người nhìn từ vụ 39 người thiệt mạng tại Anh

