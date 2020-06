2 ‘quái xế’ lao xe vào tổ tuần tra 911, một cảnh sát bị thương

Ngày 22/6, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết tạm giữ Mai Xuân Vũ (18 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Dương Trường Lịnh (22 tuổi, trú huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra.

Trước đó, đêm 20/6, Tổ tuần tra số 2 thuộc thuộc lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng lập chốt chặn tại đường Bắc Sơn (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì phát hiện 2 nam thanh niên chạy xe máy có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

2 thanh niên lao xe máy vào tổ tuần tra 911 Công an TP Đà Nẵng.

Không chấp hành hiệu lệnh, 2 thanh niên rú ga, tăng tốc lao xe máy vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Trong lúc tháo chạy, 2 thanh niên này tông vào một chiến sĩ Công an phường Hòa An khiến chiến sĩ này bị đa chấn thương.

Lực lượng 911 lập tức tổ chức vây bắt, khống chế 2 thanh niên, đưa về trụ sở Công an phường Hòa An, sau đó bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ xử lý hành vi “Chống người thi hành công vụ” và các lỗi vi phạm giao thông khác.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên này khai tên là Mai Xuân Vũ, Dương Trường Lịnh và bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm.

Được biết, thời gian qua Công an TP Đà Nẵng tập trung truy quét tình trạng thanh thiếu niên đua xe, lạng lách, gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng. Nhiều đối tượng đua xe, bốc đầu xe quay clip đăng mạng xã hội đã bị cơ quan công an khởi tố.

Video: CSGT Công an Đà Nẵng quật ngã 'quái xế' tông xe vào lực lượng tuần tra