2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh: Các bị can đối diện hình phạt nào?

Khởi tố 2 tội danh

Liên quan đến vụ án 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm thanh niên chạy xe máy lạng lách, Công an quận Sơn Trà vừa khởi tố 7 bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng. Theo luật sư Mai Quốc Việt, Công ty Luật FDVN - Đà Nẵng, việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên về 2 hành vi trên là chính xác.

Ông phân tích: Theo thông tin sự việc, tối 2/4, trong thời gian cả nước thực hiện cách ly xã hội, cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19, những thanh thiếu niên này vẫn tụ tập, chạy xe máy lạng lách, nẹt pô, hò hét, gây mất trật tự. Khi công an ra hiệu dừng xe, cả nhóm không chấp hành, chia nhau bỏ chạy.

Hiện trường nơi 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe.

Với việc chạy xe máy lạng lách, nẹt pô, hò hét làm náo động trật tự ở nơi công cộng, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội, những thanh thiếu niên này có dấu hiệu của hành vi "Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Người gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội bị phạt tiền 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp nhóm này “có hành vi phá phách”, “gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng” thì có thể bị phạt tù 2 - 7 năm.

“Như vậy, khác với các thông tin ban đầu, thực tế không có hoạt động đua xe và tổ chức đua xe (theo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can), do đó các cơ quan có thẩm quyền không xử lý trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến đua xe trái phép là đúng”, luật sự Việt nhìn nhận.

Khi các chiến sĩ công an ra hiệu lệnh yêu cầu dừng hành vi vi phạm, nhóm thanh thiếu niên không chấp hành mà lái xe tốc độ cao để bỏ trốn, gây nguy hiểm cho người đi đường, đồng thời tổ chức chia thành các tốp nhỏ, cản trở công an thi hành nhiệm vụ. Điều này dẫn đến cái chết của 2 chiến sĩ trong quá trình truy đuổi.

Luật sư Việt nhìn nhận: “Với việc không chấp hành hiệu lệnh của người có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ, những thanh thiếu niên này có dấu hiệu vi phạm với tội danh Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 BLHS 2015, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

Theo luật sư Mai Quốc Việt, hiện vụ án mới ở giai đoạn khởi tố để điều tra các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các vấn đề, thông tin liên quan đều cần được tổ chức điều tra cẩn trọng để xử lý đúng người, đúng tội.

Mức hình phạt áp dụng cho các cá nhân vi phạm pháp luật cũng được cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý tùy theo vai trò, động cơ, mục đích, hoàn cảnh vi phạm cụ thể.

Ông Võ Xuân Tài, bố của Thượng sĩ Võ Văn Toàn bật khóc khi nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho con.

Nhiều bị can chưa thành niên

Trong vụ án này, 3 trong số 7 bị can phạm tội khi chưa thành niên. Ngoài 7 người bị khởi tố, còn 2 thiếu niên chưa đủ 16 tuổi được công an cho gia đình bảo lãnh để điều tra, xử lý sau. Ông Mai Quốc Việt cho biết, Bộ luật Hình sự có quy định cụ thể về phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

"Với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định khung hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng cho họ là không quá 18 năm tù. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất dành cho đối tượng này không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định" - luật sư nói.

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất áp dụng cho họ là không quá 12 năm tù. Nếu là tù có thời hạn, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định".

Luật sư giải thích: "Với người phạm tội chưa thành niên, đây là độ tuổi chưa phát triển đầy đủ nhận thức nên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử (nếu có), cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng hình phạt phù hợp, tương ứng, vừa có tính chất răn đe, vừa tạo cơ hội cho họ sớm hòa nhập lại cộng đồng, chuộc lại lỗi lầm”.

Chiều 8/4, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi), cùng trú quận Cẩm Lệ và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú huyện Hòa Vang). Công an cho gia đình bảo lãnh 2 thiếu niên khác chưa đủ 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 2/4, 9 thanh thiếu niên trên rủ nhau chạy 6 xe, từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh và vòng qua nhiều tuyến đường lớn khác của Đà Nẵng với tốc độ cao, liên tục lạng lách, nẹt pô, la hét. Đến đường Lê Đức Thọ, thấy các chiến sĩ Công an quận Sơn Trà đang làm nhiệm vụ, cả nhóm thông báo cho nhau biết rồ ga bỏ chạy. Tổ công tác gồm Đại úy Đặng Thanh Tuấn (42 tuổi), Trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi), Thiếu úy Nguyễn Công Lộc và Thượng sĩ Nguyễn Đức Hùng ra hiệu dừng xe nhưng 9 thanh niên không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy. Đại úy Tuấn lái mô tô chở Trung sĩ Toàn; Thiếu úy Lộc chở Thượng sĩ Hùng chia 2 hướng đuổi theo. Xe Thiếu úy Lộc chạy trên đường Yết Kiêu, đuổi theo Vinh và Thái ra hướng cảng Tiên Sa thì tạm giữ được Vinh. Còn xe Đại úy Tuấn chạy trên đường Lê Đức Thọ đuổi những người còn lại theo hướng ra cầu Thuận Phước. Thấy xe anh Tuấn đuổi theo, bật còi hú và yêu cầu dừng lại, nhóm thanh niên tăng tốc lên khoảng 100km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe công an. Khi vừa qua cầu Mân Quang, xe Đại úy Tuấn va chạm với xe máy của anh Mai Quốc Long (35 tuổi) đang di chuyển cùng chiều, sau đó tiếp tục va vào gốc cây bên đường. Hai chiến sĩ công an hy sinh tại chỗ, anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm. Ngay trong đêm 2/4 và rạng ngày 3/4, công an dốc toàn lực truy tìm và bắt giữ 9 thanh niên kể trên.

Video: Xúc động lễ truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn.