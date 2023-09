An ninh đa lớp, đảm bảo an toàn tại tòa tháp biểu tượng thành phố Vinh

(VTC News) -

An ninh đa lớp, đảm bảo an toàn

Dự án Central Park Residences nằm ở vị trí đắc địa - phía Đông Nam thành phố Vinh và Tây Bắc của đại đô thị Eco Central Park, ngay mặt tiền đường Nguyễn Sỹ Sách rộng 70m, một trục đường quan trọng của khu vực sẽ được thông xe vào cuối năm 2023. Dự án sở hữu vị trí đắt giá bởi quỹ đất rộng, có nhiều cảnh quan tự nhiên đồng thời có kết nối giao thông linh hoạt.

Tại Lễ trao giải “Dự án đáng sống 2023” mới đây do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Central Park Residences cùng lúc nhận được 2 giải thưởng: Dự án có thiết kế hạ tầng tiêu biểu 2023, Dự án đáng sống tiềm năng 2023. Ban khám khảo của chương trình gồm các chuyên gia bất động sản, những kiến trúc sư quy hoạch thiết kế, cảnh quan hàng đầu Việt Nam đánh giá cao những tiện ích đặc biệt cùng hệ thống an ninh đa lớp, đảm bảo an toàn của dự án.

Central Park Residences được ứng dụng hệ thống an ninh 24/7 với nhiều lớp an ninh giám sát tất cả mọi hoạt động trong khuôn viên khu căn hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi cư dân.

Lớp đầu tiên là đội ngũ bảo vệ và lễ tân chuyên nghiệp. Tất cả mọi khách vãng lai khi tới sảnh căn hộ đều phải đăng ký tại quầy lễ tân. Lối tầng hầm cũng có cửa an ninh, mở khóa bằng FaceID. Đây cũng là dự án tiên phong tại Nghệ An đưa hệ thống FaceID vào trong căn hộ, tự động nhận diện khuôn mặt tại sảnh lễ tân và thang máy, tầng hầm tránh trường hợp người lạ đột nhập, thuận lợi sử dụng cho người lớn tuổi, trẻ em đồng thời giúp người lớn tuổi an tâm khi vắng nhà.

Hệ thống FaceID tránh người lạ vào khu căn hộ.

Lớp an ninh tiếp theo là hệ thống camera tại cả 9 thang máy và các hành lang quan sát 24/7. Lớp cuối cùng chính là hệ thống chuông hình ảnh trước cửa mỗi căn hộ để chủ nhà có thể quan sát và liên hệ với khách trước khi mở cửa.

Về công tác ban quản lý tòa nhà tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát theo tiêu chí “khắt khe, sát sao và kịp thời”. Theo chủ đầu tư có kinh nghiệm 20 năm phát triển bất động xanh, đã xây dựng và đưa vào sử dụng hàng chục nghìn căn hộ, trong quản lý vận hành chung cư thì đội ngũ nhân viên không chỉ phải đáp ứng được các tiêu chí về trang phục, thái độ làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp hòa nhã với cư dân mà họ còn nhiệt tình, nhạy bén và chính xác trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh. Khi có vấn đề xảy ra tại chung cư thì các nhân viên đang trực tiếp làm việc luôn có biện pháp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, khiến cư dân hài lòng.

Hệ thống PCCC tân tiến bậc nhất

Đặt tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ cho cư dân ở mức tối đa, Central Park Residences chú trọng trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở mọi khu vực trong dự án, luôn được kiểm tra chất lượng định kỳ.

Sẵn sàng cho mọi tình huống cháy tại KĐT Ecopark - dự án đầu tay của nhà sáng lập Ecopark.

Cụ thể, tất cả căn hộ đều được trang bị cửa, khóa vân tay là loại chống cháy đạt chuẩn quốc gia. Cửa được lắp gioăng ngăn khói. Khi có sự cố hỏa hoạn, gioăng ngăn khói sẽ giãn nở mạnh gấp 7-10 lần so với kích thước ban đầu để đảm bảo lấp kín các khe hở.

Với cấu tạo trên, cửa chính tại Central Park Residences sẽ vừa trực tiếp ngăn đám lửa lan rộng vừa ngăn cho khói độc không vào nhà. Để trang bị hệ thống này, chủ đầu tư chịu mức chi phí cao hơn gấp 2 lần so với thiết bị cùng hãng mà chưa có kiểm định. Với một dự án quy mô 620 căn hộ như Central Park Residences, mức chi phí tăng thêm này có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trang thiết bị hiện đại luôn sẵn sáng ứng cứu khi hỏa hoạn xảy ra, ảnh chụp tại KĐT Ecopark của Nhà sáng lập Ecopark.

Tại Central Park Residences, vòi sprinkler (vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động) cũng được đặt tại phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Hệ thống báo cháy được theo dõi 24/24 tại phòng trực trung tâm của tòa nhà, khi có tín hiệu báo cháy sẽ báo chính xác vị trí căn hộ hoặc khu vực công cộng đang có sự cố để đội chữa cháy cơ sở kịp thời đến xử lý.

Song song đó, tất cả các hành lang đều được trang bị hệ thống hút khói hoặc tăng áp và cửa ngăn khói theo tiêu chuẩn PCCC, chống khói xâm nhập khi có sự cố cháy để đảm bảo thoát nạn khi có sự cố. Thang bộ thoát hiểm của các tầng đều được trang bị buồng đệm có tăng áp để không bị nhiễm khói khi có cháy, đảm bảo an toàn cho cư dân khi thoát nạn.

Không gian hầm, khu vực thương mại cũng được phân chia thành các khoang cháy có các cửa ngăn cháy để cách ly đám cháy khi có sự cố. Đáng chú ý, khu vực sạc xe điện được thiết kế tập trung, có camera theo dõi và thiết bị timer ngắt sau 22h để không sạc qua đêm, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Central Park Residences còn dành riêng tầng 21 làm tầng lánh nạn được bố trí các mặt nạ phòng độc đảm bảo cho số lượng thoát nạn theo quy định. Đồng thời, tòa nhà cũng sẽ trang bị đội chữa cháy cơ sở gồm bộ phận an ninh, kỹ thuật được đào tạo bài bản, tập huấn và diễn tập thường xuyên bởi Cảnh sát PCCC địa phương, đảm bảo phản ứng kịp thời và hiệu quả khi xảy ra sự cố.

Ngoài những tiện ích an toàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của dân trong tình nếu xảy ra tình huống hỏa hoạn, về với Central Park Residences, mỗi cư dân đều cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn khi tại đây hội tụ đa dạng các tiện ích sống tinh hoa như: chỗ đậu xe vượt chuẩn quốc gia, trung tâm thương mại, quảng trường âm nhạc, quảng trường nhiệt đới, công viên phân khu, rạp chiếu phim ngoài trời, sảnh đón 5 sao, điều hòa 24/7 hay cafe, nhà hàng thượng uyển, BBQ chân mây,…

"Tại Central Park Residences, chúng tôi không bán mỗi m2 diện tích căn hộ. Chúng tôi trao cảm xúc cho chủ nhân duy mĩ, trao sự an toàn và trải nghiệm có gu của những cư dân khó tính nhất nhất. Ở đó có niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, nơi đi đâu cũng muốn trở về nhà", đại diện Ecopark nhấn mạnh.